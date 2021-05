La mise en garde d’Antoine Roussel aux jeunes joueurs

Depuis l'élimination des Oilers d'Edmonton, la situation de Connor McDavid alimente de nombreuses discussions.

En entrevue avec Jean-Charles Lajoie, mercredi, Antoine Roussel a avoué qu'il croit que le contrat du capitaine des Oilers pouvait être problématique, d'une certaine façon, pour son équipe.

«C'est le meilleur joueur de la LNH, il est vraiment impressionnant. Mais, pour moi, c'est quand même difficile dans un contexte de plafond salarial qui ne va pas augmenter. Sidney Crosby avait signé un contrat similaire à l'époque, mais le plafond continuait à augmenter. Ça donnait de l'oxygène aux Penguins. Les Oilers, eux, ne seront pas capables de signer un autre bon joueur à cause de ça. Moi, je dis souvent aux jeunes joueurs que c'est important de limiter ou d'avoir une conscience pour ça. Au final, ça peut limiter tes chances de gagner.»

L'attaquant des Canucks a également vanté un ancien entraîneur qu’il a eu à Vancouver et qui mérite sa part de crédit dans les succès des Maple Leafs, Manny Malhotra.

«Selon moi, c'est un très bon jeune entraîneur. Il s'adapte et il amène un peu de sa “sauce”. Il est capable de changer le cours d'un match et d'apporter les correctifs pour le suivant avec sa préparation. Il le fait d'une façon exceptionnelle. J'ai eu l'impression qu'il a eu son mot à dire sur les changements apportés par les Maple Leafs entre le premier et le deuxième match. L'an dernier, je l'ai vu. Il était capable de nous montrer les petits détails à corriger qui font la différence.»