Le Festival de cinéma de la Ville de Québec renonce à son édition 2021

La décision de la Ville de Québec de couper les vivres à seize grands événements à cause de la pandémie a fait une autre victime : après les Grands Feux Loto-Québec, c’est au tour du Festival de cinéma de la Ville de Québec de renoncer à son édition 2021.

• À lire aussi: Inquiétude devant l'itinérance dans Saint-Roch: Régis Labeaume invite les plaignants à «se calmer»

Les organisateurs du FCVQ ont annoncé l’annulation de leur événement 2021, qui devait avoir lieu du 16 au 25 septembre, mercredi après-midi.

L’incertitude quant à la présence du public dans les salles, mais, surtout, un manque à gagner de 40 % dans le budget du FCVQ causé par le retrait temporaire de l’aide financière de la Ville ont cloué le cercueil de l’édition 2021.

«Pendant cinq semaines, on a viré ça dans tous les sens. Nous avons fait différents scénarios, on a fait une contre-offre à la Ville qui représentait un gros compromis, mais elle a refusé. Et on comprend pourquoi. Si elle nous avait dit oui à nous, il aurait fallu qu’elle dise oui aux quinze autres événements», dit le directeur général du FCVQ, Martin Genois.

Le virtuel pas attrayant

Pour le FCVQ, il n’était pas question de revenir à la formule en ligne qui avait permis la présentation de l’édition 2020. «Dans l’immédiat, les gens ne sont plus là pantoute», constate-t-il.

Déjà l’an dernier, le festival n’avait écoulé que 840 ciné-passes pour sa version en ligne, ce qui était nettement insuffisant pour compenser la perte de revenus en salles.

Des mises à pied seront inévitables. Des employés permanents seront touchés, mais pourront être rappelés au travail dès l’automne lorsque la préparation pour le FCVQ 2022 se mettra en branle.

Le temps de réfléchir

D’ailleurs, malgré cette mauvaise nouvelle, l’avenir à moyen et long terme du FCVQ n’est pas en péril, assure Martin Genois.

«Nous avons obtenu la confirmation que notre entente triennale avec la Ville serait reportée à l’an prochain. S’il y a quelque chose de positif, c’est qu’en événement, on prend rarement le temps de bien réfléchir à une refonte ou une relance. Là, on l’aura.»

Le directeur du FCVQ ne ferme d’ailleurs pas la porte à ce que le festival se fasse voir, d’une manière ou d’une autre, au cours de la prochaine année afin de rester présent dans l’espace public. «On évalue nos options», conclut-il.

***Une version précédente de ce texte stipulait par erreur que le FCVQ était le premier événement à annoncer son annulation à la suite du retrait de l'aide financière de la Ville de Québec.