Le meilleur pointeur de l’histoire de la NFL accroche ses crampons

Le botteur Adam Vinatieri a décidé qu’il en avait terminé avec le football, lui qui se retire en étant le meilleur pointeur de l’histoire de la NFL.

Mercredi, l’athlète de 48 ans a annoncé qu’il prenait sa retraite. Il l’a fait lors de son passage à la baladodiffusion The Pat McAfee Show.

Celui qui possède quatre bagues du Super Bowl a amassé un impressionnant total de 2 673 points lors de sa longue carrière de 24 saisons. Il détient également les records de la NFL pour les matchs joués (397), le plus de placements réussis consécutivement (44), le plus de points amassés lors des éliminatoires (238) et le plus de placements réussis en éliminatoires (12).

Vinateri a amorcé sa carrière dans la NFL avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre en 1996, lui qui avait été embauché comme joueur non-repêché. Il a passé 10 campagnes avec l’équipe du Massachusetts et y a remporté trois Super Bowl (2002, 2004 et 2005).

Avec les Patriots, il a marqué l’histoire du circuit Goodell en réussissant le placement qui a amorcé la dynastie de la Nouvelle-Angleterre, lors des derniers instants du Super Bowl XXXVI contre les Rams de St. Louis. Vinateri avait refait le coup deux ans plus tard, cette fois contre les Eagles de Philadelphie.

Après son dernier sacre avec les «Pats» en 2005, le produit de l’Université du Dakota du Sud a poursuivi son cheminement avec les Colts d’Indianapolis, y amassant son quatrième titre de champion (2006). Vinateri a disputé sa dernière saison en 2019, lui qui avait connu des ratés pour une rare fois dans sa prolifique carrière. Au total, il a joué 14 campagnes dans l’uniforme des Colts.