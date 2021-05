Les chances du CH sont bien minces

Le Canadien de Montréal se retrouve dans un profond fossé et il lui faudra pratiquement un miracle pour éliminer les Maple Leafs de Toronto, ayant effacé un retard de 3 à 1 dans une série pour l’emporter à seulement deux reprises au cours de sa longue histoire.

• À lire aussi: Potentiel sixième match Leafs-Canadien: des billets disponibles pour les abonnés de saison seulement

• À lire aussi: Le Canadien au bord du gouffre

• À lire aussi: «On s’en va à Toronto pour gagner» -Dominique Ducharme

Depuis la fin de la rencontre de mardi, perdue au compte de 4 à 0 au Centre Bell, le Tricolore est en territoire connu. Effectivement, l’été dernier, il se trouvait dans la même situation au premier tour face aux Flyers de Philadelphie. À l’époque dirigée par Kirk Muller, qui avait pris le relais à pied levé de Claude Julien, l’équipe avait prolongé le suspense en gagnant le cinquième duel au compte de 5 à 3, le 20 août. Sauf que dès le lendemain, la Canadien tombait en vacances à la suite d’un revers de 3 à 2.

Les deux fois que le CH a réalisé le tour de force de combler un déficit de 3 à 1 sont survenues dans le présent siècle et l’attaquant des Maple Leafs de Toronto Joe Thornton peut élaborer en long et en large sur ce qui s’est passé à la première occasion. En 2004, le vétéran évoluait avec les Bruins de Boston qui ont placé le Bleu-Blanc-Rouge dans les câbles en quart de finale de l’Association de l’Est. Plusieurs croyaient que José Théodore et ses coéquipiers étaient cuits, mais ceux-ci ont renversé la vapeur. Des gains de 5 à 1 et de 5 à 2 du Canadien ont forcé la tenue d’un affrontement ultime au Massachusetts et dans cette partie, Richard Zednik a réussi un doublé pour permettre aux siens de l’emporter 2 à 0. Pendant ce temps, Thornton n’a pas inscrit un seul point en sept sorties.

Cependant, les réjouissances ont été de courte durée à Montréal, puisque le Canadien a ensuite subi le balayage aux mains des éventuels champions de la coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay.

Un exploit signé Halak

La dernière fois que le CH a gagné une série après avoir tiré de l’arrière 3 à 1 date du premier tour de 2010. Confronté aux gagnants du trophée des Présidents, les Capitals de Washington, les hommes de l’instructeur-chef Jacques Martin peinaient devant Alexander Ovechkin et sa bande, mais c’était sans compter sur les exploits de Jaroslav Halak.

Le gardien slovaque a effectué 37 arrêts dans un triomphe de 2 à 1 au cinquième match. Surtout, il a repoussé 53 rondelles au suivant sous les clameurs d’une foule en délire au Centre Bell pour donner une victoire de 4 à 1 au Canadien et la possibilité de prolonger la série. Celle-ci s’est conclue par un gain de 2 à 1 et 42 autres arrêts du coéquipier de Carey Price dans le match numéro 7.

Le Tricolore a par la suite battu les Penguins de Pittsburgh en sept duels au tour suivant, avant de perdre en cinq parties en finale de l’Est face aux Flyers.

Chez les Leafs, le club a échappé une seule série après avoir mené 3 à 1. C’était en 1987 contre les Red Wings de Detroit du pilote Jacques Demers en finale de la section Norris.