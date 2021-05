Les Islanders ont rendez-vous avec les Bruins

Une poussée de trois buts en moins de trois minutes en deuxième période a propulsé les Islanders de New York au deuxième tour des séries éliminatoires, mercredi à Uniondale, en vertu d’une victoire de 5 à 3 face aux Penguins de Pittsburgh.

Sous les chants intimidants des 9000 partisans réunis au Nassau Veterans Memorial Coliseum qui scandaient son nom, le gardien Tristan Jarry a permis à Brock Nelson de créer l’égalité et à Ryan Pulock de donner l’avance aux favoris locaux dans un court intervalle de 13 secondes.

Nelson a ensuite complété son doublé seulement 2 min 59 s après son premier filet et les Penguins ne s’en sont jamais remis. Jarry a finalement cédé cinq fois sur 24 lancers et la formation de la Pennsylvanie s’est inclinée en six parties dans cette série.

Nelson a finalement terminé sa soirée de travail avec trois points, tout comme le Québécois Anthony Beauvillier (un but, deux aides). Kyle Palmieri a été l’autre buteur dans la victoire, tandis que Jean-Gabriel Pageau a récolté deux aides.

Ilya Sorokin a une fois de plus brillé devant la cage des Islanders, y bloquant 34 rondelles. La recrue est ainsi invaincue en quatre sorties – ses quatre premières en carrière – en séries, montrant un excellent taux d’efficacité de ,943.

Devant Lemieux

Dans le clan des Penguins, Jeff Carter, Jake Guentzel et Jason Zucker ont touché la cible. Evgeni Malkin a amassé deux mentions d’aide.

Le Russe a ainsi devancé le Québécois Mario Lemieux au deuxième rang de l’histoire de l’équipe pour les points lors du tournoi d’après-saison. Ses 174 points le placent en effet derrière son capitaine Sidney Crosby (191 points). «Le Magnifique» a toutefois disputé 107 parties éliminatoires, contre 170 pour Malkin.

Les Islanders ont maintenant rendez-vous avec les Bruins de Boston au prochain tour. Ces derniers ont éliminé les Capitals de Washington en cinq parties.