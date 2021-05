LHJMQ: deux matchs de la finale à TVA Sports

La chaîne TVA Sports diffusera les deuxième et troisième parties de la finale de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), a-t-elle annoncé mercredi.

Ainsi, les amateurs de hockey québécois pourront voir à l’œuvre les joueurs des Foreurs de Val-d’Or et des Tigres de Victoriaville, samedi et dimanche. Les deux matchs s’amorceront à 15 h et selon l’horaire des éliminatoires de la coupe Stanley dans la Ligue nationale, d’autres rencontres de la finale de la coupe du Président pourraient être présentées par TVA Sports.

La série Foreurs-Tigres sera au meilleur de sept matchs et commencera jeudi au Centre Vidéotron. Par ailleurs, les téléspectateurs pourront sentir la frénésie des éliminatoires, puisque 2000 personnes auront accès à l’édifice dès samedi.

-L’équipe de TVA Sports sera composée de Michel Godbout à l’animation, de Sébastien Goulet à la description ainsi que de Steven Finn et d’Alexandre Picard à l’analyse.