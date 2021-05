Plus de parents éligibles à la bonification du RQAP

Un plus grand nombre de parents pourront recevoir prochainement une prestation hebdomadaire minimale de 500 $ provenant du Régime québécois d’assurance parentale (RQAP), espère le ministre du Travail, Jean Boulet.

Ce dernier a déposé un projet de loi en ce sens mercredi à l’Assemblée nationale.

Jusqu’à présent, les prestations du RQAP ont été augmentées à un minimum de 500 $ pour les parents dont la période de prestation débuterait entre le 27 septembre 2020 et le 25 septembre 2021. Cette mesure faisait suite à une décision équivalente du gouvernement fédéral, qui avait bonifié son régime d’assurance-emploi en ce sens.

Or, le ministre Boulet veut maintenant étendre cette mesure aux parents qui touchaient déjà des prestations du RQAP avant le 27 septembre.

Ce faisant, quelque 30 000 parents de plus pourront recevoir, rétroactivement, des prestations bonifiées, calculées à partir du 27 septembre. Le tout couterait environ 106 millions $, un montant qui proviendra du Fonds d'assurance parentale.

La première bonification du RQAP, annoncée en décembre dernier, devait bénéficier à environ 41 000 parents pour un coût avoisinant les 260 millions $.

«Une fois de plus, nous avons été à l'écoute et nous nous montrons sensibles aux demandes des familles du Québec. Nous sommes conscients de la particularité de la période que nous traversons, et il est primordial pour nous de les soutenir au mieux», a commenté le ministre Boulet.

Ce faisant, le ministère vient répondre à une demande du groupe RQAP égalité pour tous, qui militait pour que tous les parents puissent avoir accès à la prestation bonifiée à partir du 27 septembre.