Propos jugés homophobes: Ron MacLean s’excuse et plaide le malentendu

L’animateur de l'émission Hockey Night in Canada Ron MacLean s’est excusé, mercredi, pour des propos jugés homophobes qu’il a tenus la veille lors du reportage du match entre le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto.

Lors du deuxième entracte, MacLean, âgé de 61 ans, a fait allusion à une photo posée sur une étagère derrière l’ancien défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH) Kevin Bieksa, maintenant collaborateur régulier de l’émission.

Désignant la photo d’un autre ancien joueur de la LNH qui s’est reconverti dans les médias, MacLean a décrit Anthony Stewart comme un homme «torse nu», ajoutant que Bieksa devait être «positif à quelque chose.» Or, il a indiqué qu’il parlait de rhum.

«Premièrement, je regrette et je m’excuse pour ce qui est arrivé ce soir [mardi], a écrit MacLean dans un long message publié sur Twitter. Tôt dans l’émission, nous avons eu un moment comique à propos d’une photographie de notre collègue Anthony Stewart qui s’amusait dans une fête avec du rhum. Cette photo, avec quelques autres, était installée sur une étagère de Kevin Bieksa pour le reste de la soirée.»

«Lors du deuxième entracte, quand Kevin a plaisanté en disant qu’il était "la personne la plus positive du groupe", j’ai attiré l’attention des téléspectateurs sur cette photo en utilisant l’expression "tarp off" (torse nu) pour spécifier la photo avec la bouteille de rhum, et j’ai plaisanté en disant: "tu vas être déclaré positif à quelque chose". Je voulais dire au rhum. Je comprends que quand des gens sont à l’écoute d’une conversation entre deux personnes, le potentiel de malentendu existe. Si vous avez seulement entendu la dernière phrase seule, je comprends complètement comment ce malentendu est survenu. Je suis profondément désolé.»

Ouvrir le champ des possibles

L’animateur ne s’est toutefois pas contenté de s’expliquer publiquement, indiquant que les mots et le sens des responsabilités n’étaient pas suffisants. Il a ainsi contacté plusieurs militants du mouvement LGBTQ2S+ pour chercher conseil.

«J’ai parlé à plusieurs meneurs du mouvement égalitaire, mes alliés dans la communauté LGBTQ2S+ et mes collègues pour profiter de leur sagesse, et nous continuons à joindre nos efforts pour prendre soin de nous tous. J’apprécie la puissance des voix qui m’ont parlé ce soir [mardi] et ce matin [mercredi]. Ça ouvre le champ des possibles. C’est de cette façon que les changements surviennent.»

Rappelons qu’en novembre 2019, Don Cherry avait été congédié pour des propos racistes tenus lors du segment «Coach’s Corner», que MacLean animait. Ce dernier s’était ensuite distancié des propos de Cherry, indiquant que «la diversité est une force du pays».