Quand on ne peut déboulonner

Depuis quelques années, les États-Unis, ainsi qu’une bonne part du monde occidental, composent avec la remise en question de la pertinence de préserver certains monuments et certaines statues.

Comme historien, je souhaite souvent qu’on laisse retomber la poussière et qu’on n’agisse pas de manière précipitée. Dans la majorité des cas, je me dis qu’on doit accompagner et guider les gens lorsqu’ils observent des œuvres, plutôt que de les faire disparaître.

C’est l’approche que je privilégiais en septembre 2019 quand des dirigeants de plusieurs musées songeaient à cesser de présenter des toiles de Gauguin. Je me réjouissais d’ailleurs que plusieurs institutions muséales continuent d’exposer le maître, mais en accompagnant les visiteurs à qui on fournissait les éléments de contexte nécessaires à une meilleure compréhension.

Si l’historien souhaite d’abord préserver le passé et contextualiser personnages et événements, il n’est cependant pas un arbitre de ce qui doit être commémoré ou non. L’historien est ancré dans son époque et il se soucie de la sensibilité des communautés. Qui suis-je pour prétendre savoir ce que ressent un descendant d’esclave devant une statue de Robert E. Lee?

Aux États-Unis, plusieurs villes et institutions se sont livrées à une introspection tardive dont le résultat fut souvent le déplacement ou le remplacement d’une statue ou d’une œuvre. On a ajouté à ces actions symboliques des possibilités de dédommagement pour des descendants des victimes de l’esclavage, comme ce fut le cas pour l’Université Georgetown.

Toujours comme historien, ou comme commentateur de l’actualité, j’ai constaté avec plaisir que chaque décision était précédée d’une réflexion, de sensibilisation et de la contribution d’éminents collègues américains.

Si je reviens avec ce sujet aujourd’hui, c’est qu’on annonçait hier le résultat d’une consultation au sujet du plus gros monument américain commémorant des héros des États confédérés. Ce monument est gravé dans la pierre de Stone Mountain, en banlieue d’Atlanta. L’œuvre a une surface de 30 mètres sur 60 mètres et elle est gravée à une profondeur de 13 mètres.

Il n’y a aucun doute possible sur le caractère raciste de l’œuvre. L’idée de sa conception a germé en 1914 dans la tête de membres du KKK nostalgiques du Sud d’avant la guerre de Sécession. Il s’agit moins d’honorer la mémoire de Robert Lee, Jefferson Davis ou Thomas «Stonewall» Jackson que d’inscrire dans la pierre la suprématie blanche. Des membres du Klan s’y regrouperont jusqu’à ce que l’État de la Géorgie rachète la montagne et les terres qui l’entourent en 1958.

S’il est clair que l’œuvre est profondément raciste et qu’on peut aisément comprendre l’indignation de la communauté noire, que devaient faire les élus ou les dirigeants du parc, considérant le caractère particulier de l’œuvre?

On fait quoi, quand c’est une petite montagne qu’il faut «déplacer»? On a étudié bien des projets, incluant celui de recourir au jet de sable pour faire disparaître les personnages. Vous imaginez les coûts si on favorisait ce scénario? C’est l’option que favorisait le NAACP, le plus vieil organisme pour la reconnaissance des droits civiques des Noirs.

Complexité supplémentaire pour les décideurs, Stone Mountain constitue l'un des principaux attraits touristiques de la région et bien des habitants de l’État ou de la ville d’Atlanta vont s’y regrouper régulièrement. Les amateurs de vélo, de marche, de tennis, de tir à l’arc, de golf ou de camping y trouvent leur compte.

Alors, qu’ont annoncé les élus cette semaine? Des activistes pourraient toujours alléguer que la montagne a accouché d’une souris, mais on a décidé «d’accompagner» les visiteurs du parc de Stone Mountain. On va créer une sorte de musée à ciel ouvert avec des expositions. On souhaite ainsi s’assurer de raconter toute l’histoire du site et du monument en s’en remettant à l’expertise et aux connaissances d’un comité d’historiens.

La transition qui va bientôt s’effectuer à Stone Mountain n’est pas une mince affaire. Pour bien des habitants du Sud, l’œuvre constituait un des plus importants rappels d’un passé révolu qui, pour eux, ne se limite pas à la seule question de l’esclavage. En même temps, vous connaissez déjà les tensions entourant la question raciale, et les plus récentes élections fédérales ont bien démontré que la population noire voulait être entendue et qu’elle peut faire la différence.

Ce cas en dit long sur le passé trouble des États-Unis, un passé pas si lointain quand on pense que le KKK s’y regroupait encore après la Deuxième Guerre. Le dossier de Stone Mountain en dit également beaucoup sur le contexte actuel. Dans les circonstances, je crois qu’on prend une décision prudente, celle de la sensibilisation et de l’éducation. Il s’agit d’une décision pragmatique, mais je ne m’attends pas à ce qu’elle ne fasse que des heureux, loin de là.