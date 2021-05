Quoi regarder à la télé jeudi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le jeudi 27 mai:

«Les deux font la paire»

Ne pouvant résister à l’idée d’ajouter du piquant à sa vie, une mère célibataire accepte la mission d’un agent spécial: celle de remettre un colis à un homme. Sa paisible existence change alors à jamais. Version française de la série des années 1980 «Scarecrow and Mrs. King». Début.

Jeudi, 9 h, Prise 2.

«Coup de foudre glacé»

Ce téléfilm romantique du Hallmark Channel s’intéresse à Mary Campbell (Rachael Leigh Cook), une libraire aux prises avec des difficultés financières, et à Adam Clayborn (Niall Matter), un mauvais garçon du hockey, dont la rencontre et l’obligation de travailler ensemble vont permettre d’améliorer leur destin.

Jeudi, 15 h, VRAK.

«Les rénos d’Hugo»

Hugo, Kevin et leur bande sont appelés pour du travail dans un sous-sol. C’est que la pièce de la maison où habitent une mère et son fils, artistes dans l’âme, n’a rien d’inspirant. Il est temps de donner du lustre à la pièce et de permettre la pratique du ping-pong.

Jeudi, 19 h 30, TVA.

«Brittany Murphy: meurtre à Hollywood?»

À 32 ans, la filmographie de Brittany Murphy était bien garnie. Mais voilà que l’actrice américaine est morte en décembre 2009, ce qui a soulevé bien des questions. Cette production documentaire revient sur de nombreuses théories avancées et la quête de vérité du père de la jeune femme.

Jeudi, 20 h, Investigation.

«Catastrophe»

Le premier épisode de la deuxième saison ne se déroule pas comme l’auraient souhaité Audrey et Frank. Ces derniers ont décidé de lancer des invitations à une fête. Mais ce ne sera pas spécialement la joie, car la relation entre Audrey et la maman de Frank est loin d’être au beau fixe.

Jeudi, 21 h, Noovo.

«Lions et agneaux»

Le combat contre le terrorisme est le noyau de ce drame américain mettant en vedette Meryl Streep, Tom Cruise et Robert Redford respectivement journaliste, sénateur et professeur de sciences politiques. Un film où l’appel de l’armée résonne très fort auprès de deux jeunes hommes.

Jeudi, 21 h, Télé-Québec.

«Funk - La musique interdite»

Grâce à ce documentaire, on suit l’évolution du funk brésilien, un genre musical qui a commencé à résonner sur la planète durant les années 1980. Comme plusieurs, cette musique a dû essuyer des préjugés, mais le son nouveau qu’elle a créé a conquis de nombreux mélomanes.

Jeudi, 22 h, Canal D.