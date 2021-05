Réforme de la police: une deuxième chance à l’UPAC, dit Québec

Le gouvernement Legault veut donner une chance à l’Unité permanente anticorruption de redorer son blason. Pas question, pour le moment, de fusionner le corps de police au sein d’une entité plus grande, comme le recommande un rapport sur l’avenir de la police.

En conférence de presse, mercredi matin, la ministre de la Sécurité publique a fait valoir qu’un nouveau commissaire, Frédérick Gaudreau, est en poste depuis 2019.

«Il faut lui laisser le temps de faire atterrir les outils qu’on lui a donnés», dit Geneviève Guilbault, en réagissant au dépôt, la veille, du rapport du Comité consultatif sur la réalité policière.

La ministre rappelle que son gouvernement a fait adopter deux projets de loi afin de mieux outiller l’unité chargée de débusquer la corruption et la collusion.

D’une part, le commissaire est désormais nommé sur un vote des deux tiers de l’Assemblée nationale, afin d’éviter toutes apparences de nomination politique. Depuis décembre dernier, l’UPAC peut également embaucher ses propres enquêteurs, plutôt que d’avoir recours à des prêts de services, comme c’était le cas auparavant.

«On a fait deux projets de loi, ce n’est pas pour tout défaire ça, et refaire autre chose, ce serait un peu absurde», plaide Mme Guilbault.

De plus, elle rappelle que l’unité a aussi un important mandat de prévention afin de lutter contre la corruption, notamment auprès des élus municipaux.

Par contre, la ministre souligne que l’idée d’intégrer un jour l’UPAC à une plus grande entité n’est pas définitivement écartée.

Unité controversée

L’UPAC a fréquemment défrayé la manchette pour ses frasques internes depuis sa création et le corps policier a peu de grosses prises à son actif.

D’ailleurs, un sondage SOM commandé dans le cadre du rapport révèle que 58,0 % des Québécois ont peu ou pas du tout confiance en l’UPAC. Et 66% sont insatisfaits des retombées de ses enquêtes.

De plus, le nombre de signalements faits au corps policier est en forte chute, note le rapport.

Les experts proposent donc de fusionner l’UPAC au sein d’une entité plus grande qui serait spécialisée dans la lutte aux crimes économiques et à la cybercriminalité.

Fusion des corps de police

Une autre proposition phare du rapport – réduire de 31 à 13 le nombre de corps de police au Québec – devra également attendre avant de voir le jour.

«C’est sans doute l’élément du rapport qui va être le plus gros chantier de réflexion. [...] Des idées comme celles-là doivent être convenablement et rigoureusement documentées et chiffrées, avant même de les envisager. Donc, pour l’instant, il n’y a rien qui va bouger à court, moyen terme», dit la ministre Guilbault.

«On va garder les choses comme elles sont, mais on va entreprendre des discussions avec la communauté policière et avec les représentants municipaux sur toute cette question des services policiers», ajoute-t-elle.

Disparitions et violence conjugale

À court terme, certaines mesures pourraient être rapidement mises en place.

Québec compte mettre de l’avant le concept de «police de concertation» afin d’aider les patrouilleurs qui doivent notamment intervenir avec des aux prises avec des problèmes de santé mentale.

Dans la même veine, le gouvernement Legault souhaite faciliter le partage d’information entre le milieu de la santé et les policiers, par exemple dans les cas d’agressions sexuelles ou de violence conjugale.

Finalement, Québec devrait annoncer la création d’une unité pour coordonner les recherches lors de disparitions de personnes.

«C'est quelque chose à laquelle je pensais déjà, et quand je vois les recommandations de ce rapport-là, je dirais que ça catalyse, peut-être, en quelque sorte ma réflexion sur la chose», affirme Mme Guilbault.