SIMARD, Victorien

30 Mai 1948 - 19 Mai 2021



"Ceux que nous avons aimés et qui nous quittent ne sont plus là où ils étaient, mais ils sont partout où nous sommes."

(Victor Hugo)



À l’Hôpital de La Malbaie, le 19 mai, à l’âge de 72 ans et 11 mois, est décédé monsieur Victorien Simard, conjoint de madame Hélène Côté, fils de feu monsieur Alfred Simard et de feu dame Gertrude Lajoie. Il demeurait à Notre-Dame-des-Monts. Il a été confié à la Coopérative Funéraire Charlevoisienne. Compte tenu de la situation actuelle, l’inhumation se fera au cimetière de Clermont à une date ultérieure. Monsieur Simard laisse dans le deuil sa conjointe: madame Hélène Côté; ses enfants: Frédéric (Janie Faucher), Patrice, Jean-Michel; les enfants de sa conjointe: Sonia (Sylvain Desbiens), Martine (Raphaël Bouchard); ses petits-enfants: Catherine, Hugo, Samuel et Thomas; les petits-enfants de sa conjointe: Mathieu, Simon, Myriam, Philippe, Gabriel, Vincent, Etienne, Justin et l’arrière petit-fils Maverick; ses frères et soeurs: Claudette (Armand Bergeron), feu Georges-Henri (feu Ghislaine Boudreault), feu Jacqueline (feu Hilaire Boudreault), feu Raymond (Monique Audet), Benoit (Micheline Boudreault), Jean-Claude (Monique Mercier), Francine (feu Réjean Bergeron), Alain (Gaétane Savard); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Côté, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis(es). La famille tient à remercier les dres Mimi Samson, Marie-Josée Gagnon et le personnel des soins palliatifs du centre hospitalier de La Malbaie, pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de IUCPQ (Hôpital Laval). Les formulaires seront disponibles sur le site. La direction a été confiée à la

Coopérative Funéraire

Charlevoisienne

Clermont, La Malbaie, St-Siméon

Pour informations: 418-665-2455

418-439-2828