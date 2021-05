27 M$ pour la relance touristique à Québec

Un total de 27 millions de dollars sera investi cet été à Québec pour appuyer la relance de l’industrie touristique.

L’une des mesures phares est une carte-cadeau de 75 $ sous forme de carte de crédit prépayée qui sera offerte aux visiteurs qui réserveront deux nuitées et plus dans un établissement de la région entre le 24 juin et le 11 octobre 2021.

Les retombées de cette mesure sont estimées à plus de 70 millions $ pour les hôtels, restaurateurs et commerçants.

L’objectif est d’atteindre un taux d’occupation de 60 à 65 % dans l’industrie hôtelière, ce qui correspondrait à la zone de profitabilité.

Le tout est rendu possible par une collaboration entre la Ville, le gouvernement provincial et l’Office de tourisme.

«Même si nous ne doutons pas une seule seconde de l’attractivité de notre région, nous en ajoutons une couche pour convaincre les Québécois que cet été, la capitale nationale est leur destination de vacances», a déclaré le maire Régis Labeaume lors d’une conférence de presse virtuelle jeudi.

Les sommes seront déployées en trois volets : les activités en hôtellerie, restauration, commerces de détail et attraits (12,2 M$), les activités de promotion et de publicité (3 M$), et les activités événementielles de la campagne Québec animée – On se donne un air d’été (11,9 M$).

Le tout s’accompagnera d’une campagne publicitaire que la maire a qualifié de «magistrale». Les auteurs de la campagne ont interrogé des voyageurs des quatre coins du monde qui avaient planifié leurs vacances à Québec ou qui auraient voulu s’y rendre. «Le message est : profitez de Québec pour nous», a indiqué le maire.

«L’annonce d’aujourd’hui nous permet de leur donner un peu d’oxygène et un coup de pouce pour leur permettre d’être encore plus attractifs pour la prochaine saison qui sera une réussite, j’en suis persuadé», a affirmé M. Robert Mercure, directeur de l’Office du tourisme de Québec.

Plus de détails à venir...