Accès aux réseaux: le CRTC tranche en faveur des petits joueurs

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) facilitera la vie des plus petits joueurs de l’industrie des télécommunications en leur octroyant un plus grand contrôle sur les services qu’ils peuvent offrir.

De fait, le CRTC maintient donc la baisse des tarifs d’accès aux réseaux à haute vitesse des grandes entreprises qu’elle avait proposée initialement en 2016.

Ceci veut donc dire que les plus petites entreprises, régionales et indépendantes, pourront accéder au réseau des Bell, Rogers et Vidéotron de ce monde à des tarifs avoisinant les 10 % du prix actuel, soit une réduction s’approchant de 90 % dans le meilleur des cas.

La règlementation entre en vigueur de manière rétroactive à partir de 2016 – les entreprises auront donc à payer les sommes perçues en trop aux petits joueurs.

La décision de 2016 d’abaisser les prix était justifiée sur la base que «les tarifs proposés par certaines des grandes entreprises n’étaient pas raisonnables», indique-t-on dans un document explicatif.

Puis, en 2019, le CRTC avait fixé des tarifs de gros définitifs, mais ceux-ci n’ont jamais été mis en œuvre en raison des nombreuses plaintes et appels judiciaires sur la décision.

L’annonce de jeudi était attendue avec impatience par les analystes du marché et pourrait changer à moyen terme le paysage des télécommunications au Canada.