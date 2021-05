Aliment du Québec ne peut garantir la provenance des produits qui portent son logo

Aliment du Québec (AQ) ne peut garantir que les produits qui portent ses logos proviennent vraiment du Québec ou y sont préparés, selon un rapport de la vérificatrice générale.

Aliment du Québec propose deux marques de certification et leurs déclinaisons bios :

Aliments du Québec, qui doivent être composé d’un minimum de 85 % d’ingrédients d’origine québécoise, et que les activités de transformation et d’emballage entièrement réalisées au Québec.

Aliments préparés au Québec, qui doit être entièrement transformé et emballé au Québec, et lorsque les ingrédients principaux sont disponibles au Québec en quantité suffisante, ils doivent être utilisés.

Mais «force est de constater qu’AQ ne fait pas une vérification et une surveillance adéquate», déplore le commissaire au développement durable Paul Lanoie dans un rapport déposé jeudi à l’Assemblée nationale.

L’audit de M. Lanoie révèle que près du tiers des fiches de produits sont incomplètes ou contiennent des renseignements inadéquats. L’organisme, qui a reçu 26,35 M$ en quatre ans pour promouvoir les produits d’ici, ne demande « aucune pièce justificative permettant de valider un réel approvisionnement au Québec ».

Peu de garanties que c’est fait au Québec

Dans le cas de la transformation alimentaire, l’organisme ne vérifie pas dans la plupart des cas si des ingrédients produits au Québec sont disponibles. Pire : AQ offre « peu de garanties que les activités de transformation et d’emballage » sont véritablement réalisées au Québec. Entre 2017 et 2020, il n’y a que 34 entreprises, et 215 produits ont été contrôlés par AQ.

En comparaison, l’ensemble des entreprises qui mettent en valeur leur produit par une appellation réservée, comme l’agneau de Charlevoix, le mais sucré de Neuville par exemple, reçoivent une visite de contrôle chaque année.

Et lorsqu’une compagnie se fait pincer à utiliser le logo Aliment du Québec sur un produit qui n’est pas d’ici, Paul Lanoie déplore un « manque de rigueur du suivi des cas d’usage non autorisé ou de non-conformité ». Sur 175 produits faussement affichés en 2019-2020, 27 % ne sont pas « encore mis aux normes ».

Poules en libertés ?

AQ n’est pas le seul organisme sur la sellette : le ministère de l’Agriculture est également pointé du doigt car il «ne surveille pas adéquatement la fiabilité des indications présentes sur les étiquettes des aliments ». Le public peut se fier à la liste d’ingrédients, la déclaration des principaux allergènes et la durée de conservation des aliments.

Mais si vous achetez des œufs de poule en liberté, du veau élevé dans le confort ou des pommes sans résidus de pesticides, vous devez vous fier aux affirmations de l’industrie agro-alimentaire.

Il y a peu ou pas de vérification pour ces indicateurs

Le poids

Le tableau de la valeur nutritive

Sans résidus de pesticides

Élevage confort

Poules en liberté

