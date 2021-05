Assemblée de cuisine virtuelle: Plaidoyer pro-immigration de Régis Labeaume

L’immigration ne constitue pas du tout une menace au cachet et à la culture francophones de Québec, a insisté Régis Labeaume.

« Il faut cesser d’avoir peur. Moi, je ne me sens pas menacé par d’autres cultures », a laissé tomber le maire de Québec, jeudi soir. Ce dernier participait à « une assemblée de cuisine 2.0 » organisée par son parti politique qui se nomme désormais Équipe Marie-Josée Savard. « Il faut créer des rencontres. Pour aimer l’autre, il faut toujours bien le comprendre et le découvrir », a ajouté M. Labeaume.

Interrogé sur les endroits qui pourraient inspirer Québec en matière d’intégration des nouveaux arrivants, le maire a cité les pays scandinaves et le Canada anglais. « Sûrement pas les États-Unis », a-t-il glissé.

Bienveillance

Jeudi, les questions ont porté sur divers sujets, dont l’environnement. Dans une des réponses, le maire a qualifié le tramway de « plus gros geste environnemental et de développement durable » à Québec depuis des décennies.

Déjà tourné vers le scrutin municipal de l’automne, M. Labeaume a conclu la soirée en disant « qu’avec tout ce qu’on a vécu [la pandémie] depuis un an et demi, cette ville-là a vraiment besoin de bienveillance [...]. Une des femmes les plus intelligentes et surtout les plus bienveillantes que j’ai rencontrées dans ma vie s’appelle Marie-Josée Savard ».