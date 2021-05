AstraZeneca: déjà du sans rendez-vous pour les 2e doses à Québec et Lévis

Les gens de Québec âgés de plus de 45 ans et qui ont reçu une première dose du vaccin AstraZeneca avant le 3 avril pourront devancer leur deuxième dose dès ce weekend alors que le CIUSSS de la Capitale-Nationale rendra disponible 8000 doses en sans rendez-vous.

Le CIUSSS change les plans de son offensive sans rendez-vous de la fin de semaine à la suite de l’annonce du gouvernement de devancer les deuxièmes doses des gens ayant reçu AstraZeneca. La période d’intervalle entre les deux doses est passée jeudi de 12 à 8 semaines.

C’est donc dire que les gens vaccinés avant le 3 avril pourront se prévaloir des 8000 doses supplémentaires qui seront reçues vendredi matin et aussitôt redistribuées en sans rendez-vous entre samedi et mardi.

Le tout fonctionnera selon la formule du «premier arrivé, premier servi» précise la direction de la campagne vaccinale, et ce, jusqu’à épuisement des doses.

Sans rendez-vous pour les 2e doses AstraZeneca à Québec

29 mai de 8 h à 15 h : L'Ancienne-Lorette

30 mai de 8 h à 15 h : L'Ancienne-Lorette

31 mai de 6 h à 21 h : ExpoCité et Université Laval

1er juin de 6 h à 21 h : ExpoCité et Université Laval

Cette annonce implique donc le report de l’opération sans rendez-vous de premières doses annoncée jeudi. On prévoyait initialement distribuer environ 600 doses de vaccins Pfizer à la clinique de L’Ancienne-Lorette samedi et dimanche. Le CIUSSS réserve quand même 150 doses sans rendez-vous du côté de l’Université Laval ce dimanche, entre 13h et 21h.

«On va refaire d’autres cliniques sans rendez-vous rapidement, c’est garanti. Et on a aussi de la vaccination à l’auto qui s’en vient», explique Mélanie Otis, porte-parole du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Sur la Rive-Sud aussi

Le CISSS de Chaudière-Appalaches a aussi annoncé une initiative semblable pour la fin de semaine, du côté du Centre des Congrès de Lévis. Entre 8h30 et 16h30, les personnes de 45 ans et plus ayant reçu une première dose d’AstraZeneca depuis plus de 8 semaines pourront recevoir leur deuxième vaccin, sans rendez-vous, samedi, dimanche et lundi. Le deuxième rendez-vous de ces gens sera automatiquement annulé lors de leur inscription à l’accueil.

«Nous invitons les personnes de 45 ans et plus qui ont reçu leur première dose avant le 3 avril du vaccin AstraZeneca à se prévaloir du devancement de la 2e dose afin d’obtenir plus rapidement leur immunité complète», souligne la directrice régionale de la vaccination, Marie-Ève Tanguay.

D’autres cliniques sans rendez-vous seront aussi offertes dans les autres centres de la région.

Sans rendez-vous pour les 2e doses AstraZeneca en Chaudière-Appalaches

Lévis : 29,30 et 31 mai, entre 8h30 et 16h30

Saint-Georges : 31 mai et 2 juin, entre 12h et 20h

Montmagny : 31 mai et 1 er juin, entre 12h et 20h

juin, entre 12h et 20h Thetford Mines : 31 mai, 1 er et 2 juin, entre 12h et 20h

et 2 juin, entre 12h et 20h Sainte-Marie : 31 mai entre 9h et 17h, ainsi que 1er juin entre 12h et 20h.

