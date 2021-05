COVID-19: blitz de vaccination pour les personnes itinérantes à Lauberivière

Le CIUSSS de la Capitale-Nationale et Lauberivière organisent jeudi une clinique de vaccination de rue pour les personnes vivant en situation d’itinérance, dans le but d’augmenter la couverture vaccinale de cette population désaffiliée.

Il s’agit de la troisième initiative de vaccination à Lauberivière, mais de la première qui vise directement les clientèles plus difficiles d’accès.

«On a eu un certain résultat, mais on se rendait compte que c’était avec les gens déjà en cheminement, des gens en hébergement traditionnel, en rétablissement. Moi je voulais qu’on rejoigne les gens directement dans la rue», confie Éric Boulay, directeur général de Lauberivière.

Et on a usé d’imagination pour convaincre ces gens de participer. On n’offre pas que le vaccin jeudi, on offre aussi un repas de pizza, du café, de la musique. Bref, du réconfort et un peu de chaleur humaine.

«On voulait rendre ça joyeux, festif, pour être le plus attractif possible. [...] C’est toujours notre objectif, d’aller chercher les gens les plus loin», ajoute M. Boulay.

La COVID-19, pas toujours une priorité

La COVID-19 chez les personnes en itinérance représente un enjeu pour la santé publique et les organismes communautaires parce que bien souvent, ces personnes peuvent ne pas se sentir concerné par les risques du virus. D’où l’importance de les rejoindre avec l’information juste concernant la vaccination ou les dépistages.

«Quand tu es en situation de survie, tu es loin des médias, de l’information, c’est peut-être moins stressant. Mais en même temps, leurs stress sont tellement grands, savoir où tu vas coucher le soir, savoir si tu vas manger, que c’est un stress qui s’ajoute à tout le reste», explique Éric Boulay.

La santé publique confirme qu’il y a eu de la transmission dans les cercles d’itinérance de Québec, mais ajoute que le problème n’est pas nécessairement pire que dans d’autres milieux.

Cette vaccination ciblée s’inscrit plutôt dans l’éventail de stratégies mises en place pour améliorer la couverture vaccinale.

«Il y a eu des éléments de transmission comme il y en a eu dans des milieux de soins ou des milieux de travail. Est-ce que c’est ça qui a mené à notre campagne? Absolument pas. On veut vacciner la totalité de la population le plus rapidement possible et la campagne d’aujourd’hui, c’est la façon la plus pertinente de rejoindre ces gens-là», indique la Dre Anne-Frédérique Lambert-Slythe, médecin-conseil à la santé publique du CIUSSS de la Capitale-Nationale.

Pas d’objectif

Quant aux objectifs de la journée, ils demeurent vagues comme on n’a aucune idée de la participation. La santé publique fournira les doses nécessaires tant que des gens se présenteront entre midi et 18h.

«On ne sait pas si ça va marcher», lance en toute candeur Éric Boulay, qui demeure malgré tout confiant après avoir lancé l’appel à 40 organismes en itinérance de la région. «Je suis confiant qu’en se mettant au niveau des gens, on va y arriver.»

Dans le meilleur des mondes, on administrerait combien de vaccin? «Si j’avais une baguette magique, on aurait 50 personnes minimum», suggérait en point de presse le directeur de Lauberivière alors qu’une dame en vélo passait au même moment, affirmant qu’elle «venait se faire vacciner pour la pizza».

Un rapide coup d’œil aux gens regroupés à l’extérieur peu après midi laisse entrevoir une atteinte de cet objectif. «C’est même pas encore commencé et on a une vingtaine de personnes qui attendent», se réjouissait le DG de l’organisme communautaire.

150 déjà vaccinés

Et au total, combien de personnes sont actuellement en situation d’itinérance à Québec? Impossible de le savoir selon la santé publique et la direction de Lauberivière.

«La dernière enquête gouvernementale parlait de 545 personnes, mais c’est un chiffre qui est beaucoup trop minime», estime M. Boulay, qualifiant une telle donnée de «pointe de l’iceberg».

Mais parmi ces gens, 150 ont déjà été vaccinés dans la région lors de différentes initiatives, une petite victoire pour la santé publique, même s’il reste du chemin à faire.

«C’est mieux que zéro, mais on aimerait mieux en avoir 2000 [de vaccinés], c’est certain», soutient la Dre Lambert-Slythe.

