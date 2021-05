COVID-19: une cinquantaine de cas dans la grande région de Québec

La Capitale-Nationale enregistre une légère hausse de son bilan quotidien de COVID-19 avec 36 nouvelles infections recensées jeudi. La situation demeure tout de même stable dans la grande région de Québec alors que l’on tourne toujours autour de la cinquantaine de cas lorsque l’on ajoute Chaudière-Appalaches.

• À lire aussi: COVID-19: 436 nouveaux cas et 10 décès de plus au Québec

• À lire aussi: Trois fois plus d’infections à la COVID-19 que rapporté

La région de Québec, Porneuf et Charlevoix compte jeudi 36 nouvelles infections, en plus d’ajouter un décès supplémentaire. On enregistre désormais 1106 morts de la Covid-19 depuis le début de la pandémie dans la Capitale-Nationale.

Écoutez le journaliste Alexandre Dubé avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Du côté des centres désignés de la région, la situation reste la même que la veille avec 30 personnes toujours hospitalisées. De ce nombre, cinq patients sont actuellement aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 26 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

CHUL

Hors soins intensifs : 1 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 2 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 7 (-)



Soins intensifs : 2 (+1)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 15 (+1)



Soins intensifs : 3 (-2)

Diminution sur la Rive-Sud

Du côté de Chaudière-Appalaches, la région a enregistré jeudi une baisse de ses nouveaux cas de Covid-19. Le nouveau bilan fait état de 21 nouvelles infections alors que l’on avait surpassé la barre des 30 cas lors des deux dernières journées.

On compte un nouveau décès dans la région, ce qui fait passer le nombre total de pertes de vies à 350.

La bonne nouvelle du jour dans la région vient des deux centres hospitaliers désignés Covid, où l’on enregistre une baisse total de 4 patients. On compte désormais 26 personnes hospitalisées du côté de l’Hôtel-Dieu de Lévis et de l’Hôpital de Saint-Georges, dont 7 aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 26 mai 2021

[entre parenthèses, l’évolution en 24 heures]

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 12 (-2)



Soins intensifs : 7 (-1)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 7 (-1)



Soins intensifs : 0 (-)

Ailleurs dans l’Est-du-Québec, les nouvelles sont de plus en plus encourageantes alors que l’on compte que 6 nouveaux cas du côté du Bas-Saint-Laurent. On compte toutefois deux décès dans cette région.

À l’échelle de la province, on comptait jeudi 436 nouveaux cas de COVID-19, en plus de 10 nouveaux décès. Les hospitalisations sont toujours en baisse, ayant passé sous la barre des 400. 394 personnes demeurent hospitalisées, dont 96 aux soins intensifs.

À VOIR AUSSI