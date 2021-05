Polyvalente de Charlesbourg: des citoyens à bout de nerfs à cause de travaux de forage

Des résidents vivant à proximité de la polyvalente de Charlesbourg sont exaspérés par le bruit et la poussière engendrés par les travaux de forage en raison de l’installation d’un système de géothermie qui a débuté en avril dernier.

Alors que le beau temps est de retour, les résidents de l’avenue du Centenaire, à Québec, doivent se barricader pour éviter les désagréments de ces travaux qui sont effectués derrière leur cour.

N’en pouvant plus de cette situation, ils ont fait parvenir une mise en demeure à la Ville de Québec et au Centre de services scolaire (CSS) des Premières-Seigneuries pour réclamer un dédommagement sous forme de congé de taxes scolaire et municipale.

Claudette Gagnon

Citoyenne de Charlesbourg

« Il nous est impossible de sortir sur notre patio ou sur notre terrain. [...] Après une année de pandémie et d’isolement, c’est dur. Je suis sur le bord des larmes. On ne peut même pas profiter du peu d’été qu’on a », dénonce Claudette Gagnon, porte-parole du groupe qui comprend une trentaine de signataires.

Dédommagements

Les travaux consistent à construire 90 puits à une profondeur de plus de 150 mètres. Mme Gagnon, qui est en télétravail, considère que le bruit de la machinerie est « insupportable ».

« En plus, ça sent le mazout, c’est épouvantable. Tous les jours, c’est comme ça », déplore celle qui s’inquiète pour sa santé et celle de ses voisins.

Outre le congé de taxes pour une année complète, les citoyens réclament un nettoyage plus fréquent des rues, le ramassage des déchets aux abords du chantier, l’arrêt des travaux les samedis et les jours fériés ainsi que la fermeture du site à 17 h.

De son côté, l’entrepreneur dit mettre les bouchées doubles pour finir au plus vite cette étape du projet.

« Si tout va bien, à la fin de juin, le forage sera terminé. Il va rester le remblayage et l’asphaltage », a indiqué Patrick Biron, président de l’entreprise Biron qui a décroché le contrat de 4,3 M$.

Les prochaines étapes seront moins dérangeantes, promet l’entrepreneur. « Ce sont des travaux prévus le jour, mais à cause du télétravail, les gens sont à la maison. C’est ça qui change la donne », a-t-il ajouté.

Mise en demeure sous analyse

La mise en demeure est sous analyse par le CSS des Premières-Seigneuries. La secrétaire générale, Martine Chouinard, se dit « désolée des inconvénients ».

Elle soutient que les travaux ne pouvaient pas être remis à plus tard puisqu’ils s’inscrivent dans une planification à long terme d’entretien préventif des écoles.

La Ville de Québec a dit avoir reçu deux plaintes pour le bruit, et après avoir effectué des vérifications sur le terrain, elle n’a constaté aucune infraction.