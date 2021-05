D’ici 2028: 4500 nouvelles bornes de recharge dans les municipalités du Québec

Quelque 4500 bornes de recharge publiques s’ajouteront d’ici 2028 au Circuit électrique et les municipalités du Québec pourront obtenir une subvention pour assurer leur déploiement.

Le programme de subvention d’Hydro-Québec va permettre aux municipalités d’obtenir jusqu’à 12 000 $ par borne standard.

Les bornes de recharge doivent permettre une recharge de nuit aux propriétaires qui n’ont pas de borne à la maison ainsi qu'une recharge au centre-ville ou à proximité de commerces, selon les règles du programme de subvention.

L’accès aux bornes de recharge des municipalités doit être permis en tout temps et le stationnement doit être gratuit devant la borne, de 21 h à 7 h.

«L'électrification des transports est centrale pour la réduction des GES, en plus d'être au cœur de la transformation de notre économie. Notre gouvernement a des objectifs ambitieux pour le Québec et cette annonce importante pour le déploiement de bornes électriques démontre une fois de plus notre engagement en matière de transition énergétique», a dit le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien.

«L'ajout de ces 4500 bornes est une excellente nouvelle pour les électromobilistes actuels et futurs qui auront plus facilement accès à la recharge près de leur domicile ou de leur travail. Et pour les municipalités, c'est une belle occasion de soutenir les citoyens qui sont de plus en plus nombreux à faire le choix de rouler électrique», a indiqué pour sa part la directrice Électrification des transports d'Hydro-Québec, France Lampron.

Les municipalités ont jusqu’au 31 août pour soumettre une demande de subvention.

Soulignons que le Circuit électrique dispose en ce moment de 3100 bornes de recharge publiques, incluant 466 à recharge rapide.

