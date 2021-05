Élections municipales: Démocratie Québec présente un premier candidat

À moins de six mois de l’élection, c’est dans la Haute-Saint-Charles que Démocratie Québec a présenté son tout premier candidat au poste de conseiller municipal.

• À lire aussi: Troisième lien: le ministre canadien de l'Environnement interpellé

Le chef de la formation politique et candidat à la mairie Jean Rousseau a confirmé que Julien Cabana tentera de se faire élire dans le district de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile.

M. Cabana — à ne pas confondre avec le chroniqueur et auteur connu sous le même nom — a été présenté comme «cumulant à ce jour une carrière de hockeyeur, en tourisme et en assurances commerciales», et «proche de la réalité des jeunes familles et des entrepreneurs établis dans ce district en plein effervescence».

Il militera entre autres pour la création d’un centre communautaire près de la caserne 16, à proximité de la rue Lapierre et de la rue Vézina, avec locaux pour des policiers communautaires. Ceux-ci doivent être mieux «enracinés» dans leur milieu, plaide-t-il.

Également, il propose la réfection de la piscine Paul-Émile Beaulieu à Lac-Saint-Charles.

Lors du dernier scrutin en 2017, le district de Lac-Saint-Charles–Saint-Émile avait donné lieu à une chaude lutte entre le candidat d’Équipe Labeaume, Steeve Verret, et celui de Québec 21.

M. Verret l’avait remporté avec 46,7 % des appuis contre 41 % pour le candidat de Québec 21. Le candidat de Démocratie Québec avait terminé bon troisième avec 10,2 % des votes.