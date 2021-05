La maison de Chantal Lacroix passe au feu

La maison de Chantal Lacroix a passé au feu mardi à 5 h 30. L'animatrice et sa fille Camly sont sorties à temps de la bâtisse et sont saines et sauves.

Sa maison est une perte totale.

Sur une publication sur sa page Facebook, Mme Lacroix a remercié les gens pour leur soutien. Elle dit être bien entourée.

«Nous le savions déjà, mais Camly et moi réalisons que nous avons des personnes exceptionnelles autour de nous. Nous sommes si reconnaissantes, privilégiées et pleines de gratitude pour ce soutien qui nous est offert», a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Chantal Lacroix dit regarder en avant et être prête à emmagasiner de nouveaux souvenirs.