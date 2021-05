Lévis consultera sa population sur la réduction des limites de vitesse

La Ville de Lévis consultera ses citoyens sur les solutions pour améliorer la sécurité des rues, notamment la réduction des limites de vitesse.

Les consultations à la grandeur de la ville débuteront au printemps 2022. Il s'agira d'un exercice inédit dans cette municipalité.

«On va se pencher sur tout le dossier de la révision des limites de vitesse. Il y aura une consultation sur l'ensemble du territoire. Est-ce qu'on va aller vers le 30 km/h? C'est tous ces aspects qu'on va explorer, ce n'est pas impossible», a indiqué jeudi le maire Gilles Lehouillier, en conférence de presse.

La Ville compte chapeauter cette vaste consultation et l'élaboration d'un plan directeur sur la sécurité par la création d'une nouvelle direction des transports et de la mobilité durable. Une embauche sera faite afin de pourvoir un nouveau poste de directeur.

La direction s'occupera de tout le volet mobilité durable. À ce sujet, la Ville a l'intention de bonifier son réseau cyclable, notamment par l'ajout d'une piste de vélo entre le Cégep Lévis-Lauzon et les ponts, et par des pistes sur la route des Rivières.

La direction aura aussi pour mandat de cibler les interventions policières, d'améliorer la gestion des feux de circulation, de sécuriser les aménagements piétonniers, de réviser la signalisation et d'organiser le déploiement d'afficheurs de vitesse mobiles, entre autres.

Le budget pour la direction des transports sera présenté lors du prochain budget de la Ville.

Troisième lien au centre-ville?

D'autre part, au sujet du troisième lien, le maire a mentionné que le secteur Monseigneur-Bourget représentait selon lui une sortie au «centre-ville», tel que le présente le gouvernement Legault, même si cette artère est excentrée vers l'est. Il dit avoir eu l'assurance que la sortie du tunnel est prévue au nord de l'autoroute 20, légèrement à l'ouest de Monseigneur-Bourget.

«Le site de départ proposé est idéal pour nous, parce que c'est là qu’on a le plus d’espace, et on est à l’intérieur du périmètre urbain», a-t-il justifié.

Une sortie au quai Paquet a été rejetée en raison de la trop grande profondeur du futur tunnel à cet endroit.

Quant à une sortie réclamée par plusieurs sur Guillaume-Couture, dans le secteur Desjardins, qui représente davantage le centre-ville géographique de la partie la plus dense de Lévis, le maire dit vouloir discuter avec le ministère des Transports avant de se prononcer.

