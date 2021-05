Mélanie Joly veut faire taire les tabous qui touchent à la fertilité

La ministre fédérale du Développement économique et des Langues officielles, Mélanie Joly s’est confiée sur son infertilité en entrevue à QUB radio, jeudi, pour contrer les tabous qui touche encore beaucoup de familles québécoises.

«J’ai eu un diagnostic d’infertilité. On m’a transféré deux embryons et je vais savoir au cours des prochains jours si ça a fonctionné ou pas. Je me croise les doigts, je suis dans une dynamique d’espoir», a dit la ministre Joly au micro de Sophie Durocher.

La ministre fédérale souhaite ainsi inspirer les femmes et les couples qui entreprennent des démarches en fertilité. Elle veut par le fait même faire tomber les tabous entourant ce processus exigeant qui demande beaucoup de courage, a-t-elle ajouté.

«Au départ, je devais me faire 55 piqures dans une période d’environ 12 jours», a-t-elle révélé à Sophie Durocher.

La ministre en a profité pour inciter les femmes à se lancer en politique et à démystifier le fait d’être mère. Selon elle, ce souhait ne doit pas être un frein aux ambitions des femmes. « Ce n’est pas vrai que c’est ma peur de ne pas être capable de concilier les deux qui va m’empêcher de devenir mère », a ajouté Mélanie Joly.