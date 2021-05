Notre langue de plus en plus contaminée par le vocabulaire anglais

À Paris, il y a plusieurs années, nous entrons dans une boutique et mon épouse demande du papier adhésif. Le commis en service ne comprend pas et demande avec grande désinvolture : « Vous voulez quoi au juste, madame ? » Ma femme explique qu’il s’agit d’un ruban qui adhère aux surfaces. « Ah, madame veut du scotch ! » « Je m’excuse, réplique ma femme, mais nous, au Québec, le scotch, on le boit ! »

Au coin des rues, en France, il y a un stop, alors qu’au Québec, il y a un « arrêt ». Ce mot est ici utilisé en exclusivité sur nos panneaux de signalisation. Voilà l’un des fruits de nos luttes pour la sauvegarde du français dans notre société distincte. On est parti d’un mot : « stop ».

Maintenant, à partir de deux autres mots : « week-end ». Pourquoi ne pas dire ou écrire « fin de semaine », tout comme fin d’après-midi, fin de mois, fin d’année ? « Mais non, ici ça c’est pas pareil, car “week-end” est d’une utilisation courante en France », répliqueront certains. Or, pour justifier ce « franglais », on ne peut surtout pas se référer au français de France, qui n’est plus, depuis fort longtemps, une référence valable ; à preuve, le slogan touristique officiel de Lyon est « Only Lyon, tourisme et congrès », alors qu’à Québec, c’est « L’accent d’Amérique ».

Une discipline

Alors, par exemple, le vendredi soir, à la fin des nouvelles à la télévision, ne pourrait-on pas nous souhaiter une « bonne fin de semaine » plutôt qu’un bon « week-end » ? Ce n’est pas du purisme, mais plutôt le détail d’une discipline rigoureuse et incontournable pour favoriser la sauvegarde de notre langue. Cela doit ainsi commencer dans les petits détails.

D’autre part et avec raison, le monde artistique revendique des mesures draconiennes à ce sujet. Mais, pour être cohérents, quand est-ce que nos artistes et la population en général banniront également de leur vocabulaire québécois des mots anglais comme ceux-ci : show, glamour, scoop, vanlife, lifestyle, Taratata 100% live, check ben, talk show, etc. ?

Il faut être réaliste. On ne peut compter que sur le projet de loi 96 pour sauver La langue de chez nous si appréciée par Yves Duteil, cette langue étant malheureusement de plus en plus contaminée par le vocabulaire anglais qu’on y introduit. Cette situation met en évidence l’importante responsabilité des médias d’information en les incitant à une rigoureuse utilisation de notre langue française, dans laquelle on devrait éviter d’introduire le vocabulaire anglais.

Le nom des commerces

Et que dire des raisons sociales de bien des entreprises qui n’ont pas cru bon d’adopter un nom français au Québec ? Pourtant, on doit signaler ici l’exemple exceptionnel de Staples, qui fait pourtant de très bonnes affaires sous la bannière de Bureau en gros, ce qui devrait inciter les Walmart, les Canadian Tire, les Best Buy, et autres, à en faire autant pour le respect de leur clientèle francophone, toujours fortement majoritaire au Québec.

Quand la fierté d’une langue vise l’excellence, et que les mots pour le dire nous viennent si aisément, le franglish parisien devient alors irritant. Plus de rigueur dans le respect de notre langue serait vivement appréciée ; il en va de sa survie !

Photo Stevens LeBlanc

Gilles Côté, Lévis