PGA: un bon départ d’Adam Hadwin au Charles Schwab Challenge

Le golfeur canadien Adam Hadwin a terminé la première ronde du Charles Schwab Challenge à égalité au cinquième échelon du classement, jeudi, lors de l’événement de la PGA présenté au Texas.

Le natif de Moose Jaw a remis une carte de 66 (-4), lui qui a réussi cinq oiselets et commis un seul boguey. Il partage son rang avec les Américains Brandt Snedeker et Kramer Hickok.

Hadwin détient également un retard de trois frappes sur un duo de meneurs composé de l’Américain Jordan Spieth et de l’Espagnol Sergio Garcia. Les deux hommes ont donc joué 63 (-7).

Les représentants de l’Oncle Sam Erik Compton et Jason Kokrak partagent le troisième rang. Ils ont tous les deux frappé la balle à 65 (-5) reprises.

Du côté des autres représentants de l’unifolié, Corey Conners a joué 70 (N). Les choses ont été un peu plus complexes pour Nick Taylor et Mackenzie Hughes, qui ont respectivement remis des cartes de 71 (+1) et 72 (+2).

Pour sa part, Michael Gligic a réalisé l’une des pires performances de la journée. L’Ontarien de 31 ans a joué 77 (+7). Il est à égalité avec trois adversaires au 116e échelon du classement, soit l’avant-dernier rang.

Une autre défaite pour Henderson

À Las Vegas, la Canadienne Brooke M. Henderson a subi une deuxième défaite en autant de jours au tournoi par trou Bank of Hope de la LPGA.

La golfeuse de 23 ans a baissé pavillon face à la Sud-Africaine Ashleigh Buhai. L’Ontarienne avait pourtant une avance de deux coups après 13 trous. Elle a toutefois commis deux bogueys consécutifs aux 14e et 15e fanions, tandis que sa rivale amassait les oiselets.

À égalité rendue au 18e trou, Henderson (0-2-0) a joué la normale, alors que Buhai (1-1-0) y a retranché un coup pour la victoire. Au total, la Canadienne a réussi trois oiselets et a commis cinq bogueys.

Henderson est l’unique joueuse de l’unifolié a participé à ce tournoi, qui en est à une toute première édition. L’événement se poursuit jusqu’à dimanche.