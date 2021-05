Procès de Mélissa Webb: des témoins livrent leur récit

Le 609 de la rue Napoléon était appelé par la faune qui le fréquentait en septembre 2019 «crack house», soit un lieu de consommation où les gens entraient et sortaient à toute heure du jour.

Cet appartement, c’était celui de Luc Moisan, surnommé «le Sept» par les consommateurs de stupéfiants.

Le 30 septembre, soit le jour où David Frigon a trouvé la mort, plusieurs personnes s’y trouvaient dont Mélanie Jalbert.

Appelée à témoigner au procès de Mélissa Webb qui est accusée de meurtre au deuxième degré, la témoin – qui avait consommé de la morphine et du GHB ce jour-là- a raconté qu’elle se trouvait à l’appartement en compagnie de David, d’un dénommé Marc-Antoine et de «Sept» lorsque la vie a basculé.

«Nous autres, on était toute zen dans la place, puis Martin Bolduc est arrivé. Il avait l’air frustré et il a dit à David: "Tu m’as traité de crosseur mon criss"», a-t-elle raconté aux membres du jury.

C’est à ce moment qu’une bagarre a éclaté entre les deux hommes et des coups ont été échangés entre les deux belligérants. La témoin a donc choisi de quitter pour se rendre «à l’appartement d’en bas» parce qu’elle «n’aimait pas ce qui se passait».

Dans l’escalier, elle dit avoir croisé un homme «qu’elle ne connaissait pas» à la porte de l’appartement et, derrière lui, une femme qu’elle n’avait jamais vue non plus.

«La fille avait un foulard noir et blanc qui cachait sa bouche et son nez. C’était évident qu’elle cherchait à cacher son visage. Elle portait aussi un couteau, lame pointée vers le bas», a-t-elle mentionné.

Panique

Une autre témoin, Laurianne Lévesque, qui revenait de l’école ce jour-là et qui devait passer voir «le Sept» à qui elle avait demandé de lui procurer des stupéfiants a raconté à la Cour qu’à son arrivée, «tout le monde avait l’air de paniquer».

«J’ai demandé s’ils avaient besoin d’aide. Il y avait un gars étendu sur la galerie du haut... Je pensais qu’il faisait une overdose alors, j’ai commencé des manœuvres de réanimation», a-t-elle répondu aux questions de la poursuivante, Me Caroline Munger.

«La personne était inconsciente, elle était bleue un peu et puis, lors du bouche à bouche, la victime a vomi», a-t-elle ajouté.