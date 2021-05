Région de Québec: appel à la prudence et à la patience de la part des directeurs de santé publique

La Beauce pourrait basculer à son tour en zone orange d’ici une semaine, si la situation continue de s’améliorer, affirme la directrice de santé publique régionale, lançant un appel à la prudence malgré les assouplissements, tout comme son homologue de Québec

Même si le grand Lévis, Bellechasse et Lotbinière passent au palier orange à compter de ce vendredi, les résidents des MRC Montmagny, L’Islet, Robert-Cliche et Beauce-Sartigan devront patienter au moins une semaine de plus.

Depuis samedi dernier, la Dre Romero note une amélioration significative des nouveaux cas de COVID-19. En date du 26 mai, on dénombrait 21 nouveaux cas dans Chaudière-Appalaches. Une semaine plus tôt, il y en avait 61.

«Jusqu’à samedi et dimanche, malgré une amélioration, on n’avait pas les taux d’incidence pour basculer en zone orange. Je pense que, si on donne une semaine de plus à ces régions, on va arriver à contrôler la situation», a affirmé la Dre Romero.

Jeudi, la Beauce comptait un taux de 130 cas actifs par 100 000 habitants, une baisse considérable quand on le compare aux 500 d’il y a deux semaines à peine. «Même si la situation progresse plus lentement que dans d’autres territoires, il y a des améliorations. Il faut leur donner plus de temps, mais l’avenir est prometteur pour ces régions», dit-elle.

Discernement et prudence

Pour les autres secteurs, même si les assouplissements qui entreront en vigueur vendredi et lundi sont justifiés et que la vaccination va bon train, les directeurs de santé publique de la grande région de Québec invitent à la prudence.

Ils espèrent que la population saura faire preuve de discernement et n’entrera pas dans ces nouvelles permissions pédale au plancher.

«Je reste toujours avec l’inquiétude du "Oui! Party!" Ce n’est pas la bonne idée parce qu’on a encore quelques semaines devant nous», explique le directeur de santé publique de la Capitale-Nationale, le Dr André Dontigny, rappelant l’importance d’y aller de façon «graduelle et responsable». «C’est ça pour moi le plus important», insiste-t-il.

D’autant plus que même si la vaccination progresse, elle est toujours loin d’être complétée, rappelle la Dre Liliana Romero.

Pour atteindre une immunité collective, la médecin rappelle qu’il faut viser un seuil de vaccination de 80% de la population, un seuil qui risque d’être plus difficile à atteindre chez les jeunes.

«À l’avenir, on pourrait s’attendre à voir des éclosions où la distanciation n’est pas possible et où il y a moins de personnes qui sont vaccinées. Cela dit, ça va toucher surtout les personnes plus jeunes. L’effet sur la mortalité va être très minimal», soutient la Dre Romero.

Encore du pain sur la planche

Les directeurs de santé publique entendent utiliser l’accalmie actuelle pour préparer les prochaines étapes. Pendant que nous profiterons des terrasses, eux continueront à se creuser les méninges pour assurer que la province ne replonge plus.

Le Dr Dontigny songe notamment aux orientations qui devront être prises pour la reprise de l’automne alors que l’on n’est toujours pas à l’abri de mauvaises surprises.

«Il y a des situations, par exemple, qui font en sorte que même si les experts ne s’entendent pas sur les probabilités d’un nouveau variant qui échapperait à l’efficacité des vaccins actuels, on ne peut pas du tout exclure cette possibilité-là», illustre le médecin.

Sa collègue de Chaudière-Appalaches soulève de son côté la période de protection de ces fameux vaccins. Les études cliniques ont démontré le pourcentage d’efficacité, maintenant les prochains mois devraient nous dévoiler la durée de cette protection, soutient Liliana Romero.

Bref, encore du pain sur la planche malgré les bonnes nouvelles qui arriveront avec le week-end.

«C’est pour ça qu’on souhaite que tout se fasse sérieusement», demande le Dr Dontigny.

Ce qu’a dit le Dr André Dontigny...

À propos de la collaboration du Méga Fitness Gym en prévision de sa réouverture:

«Ce que me disent les équipes, c’est que ça s’est fait correctement pour qu’on puisse convenir d’un protocole. [...] Maintenant, vu ce qui s’est passé, on va être particulièrement attentif pour qu’entre ce qui a été convenu et ce qui est fait, on s’assure que c’est bel et bien mis en application.»

À propos du rôle de la Santé publique dans les prochaines semaines:

«On est dans une situation où on doit tout faire pour avoir la maîtrise. On a eu un feu de forêt, on a fait venir les avions-citernes, on a pris toutes les mesures pour passer d’une situation extrêmement critique en mars et avril à ce qu’on observe aujourd’hui. Maintenant, il faut pister toute éclosion comme si c’était des braises ou un petit feu pour intervenir le plus rapidement possible et réduire les risques de relance.»

À propos du moral des troupes à la Santé publique:

«Tout le monde a besoin d’une certaine pause et la situation épidémiologique nous permet finalement d’aller vers ça. On espère pouvoir profiter de ce recul, d’un certain repos qu’on va souhaiter être un repos certain.»