U Sports: Prise de taille pour le Rouge et Or

Courtisé par toutes les formations du RSEQ, quatre équipes de l’Ontario et une de l’Atlantique, Alexendre Masri-Fliss a décidé de demeurer à Québec et confirmé sa venue avec le Rouge et Or de l’Université Laval, mercredi.

« Ce fut un très, très long processus et un processus ardu, a raconté le garde du CNDF. Je remercie Benjamin Garand-Gauthier [entraîneur adjoint à CNDF], mes parents et d’autres personnes qui vont se reconnaître pour leur appui important. Avec leur aide, j’ai pu prendre de bonnes décisions sans rien précipiter. En demeurant à Québec, ces personnes importantes vont demeurer dans mon entourage. »

« Aucune équipe ne m’a mis de pression pour que je prenne ma décision rapidement, de poursuivre Masri-Fliss. Quand une équipe a vraiment de l’intérêt pour toi, cet intérêt va encore être là dans trois ou quatre mois.

« Laval comprenait ma situation et m’a offert de m’entraîner avec l’équipe avant même que j’arrête mon choix. »

Masri-Fliss avait prévenu toutes les équipes intéressées par ses services que l’aspect académique allait dicter sa décision. Refusé en médecine dentaire, il a fait des demandes en ergothérapie et il a été accepté à Laval après avoir passé par la liste d’attente.

« Mon acceptation en ergothérapie a été un facteur qui a fait beaucoup pencher la balance, a-t-il expliqué. Quant au football, le programme de Laval est l’un des meilleurs au pays et j’ai grandi là-dedans. Ça devenait attrayant.

« Au départ, je n’étais pas vendu au Rouge et Or et je m’étais gardé les portes ouvertes parce que je savais que l’aspect académique était l’élément le plus important. J’ai gardé toutes mes options ouvertes au Québec jusqu’à la fin en attente de mes réponses. »

Beaucoup d’intérêt

Guelph, Ottawa, Carleton et York en Ontario ainsi que Saint Mary’s en Atlantique lui ont signifié leur intérêt, mais le produit du CNDF a rapidement écarté les institutions qui n’offraient pas son programme académique.

« Certains n’offraient pas mon programme et j’aurais dû faire deux ans en sciences avant de commencer mon baccalauréat à d’autres endroits. Je voulais entrer directement dans un bac. »

Accepté en ergothérapie, Masri-Fliss souhaite transférer en médecine, médecine dentaire ou pharmacie à moyen terme, mais il se concentrera sur sa première année universitaire avant de regarder trop loin.

Membre des équipes du Québec et du Canada au fil de sa carrière et partant dès sa première année au CNDF, le gaillard de 6 pi 4 po et 300 livres a connu du succès partout où il est passé, mais il n’entend pas brûler les étapes à sa première saison universitaire.

« Je veux apprendre des vétérans et comprendre le système de jeu, a-t-il indiqué. Je n’ai pas d’attentes en termes de temps de jeu ou d’être en uniforme. J’aurai la même approche que dans mes études. »

« En raison de mon parcours, j’ai eu la chance de me faire connaître rapidement, ce qui explique l’intérêt de plusieurs équipes, d’ajouter Masri-Fliss, et l’annulation de ma dernière saison collégiale ne m’a pas nui dans mon recrutement. »