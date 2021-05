Un match-piège attend Félix Auger-Aliassime

Le Québécois Félix Auger-Aliassime se mesurera à l’Italien Andreas Seppi au premier tour des Internationaux de France la semaine prochaine.

Les organisateurs du tournoi ont tenu le tirage jeudi et le chemin risque d’être parsemé d’embûches pour Auger-Aliassime, 20e favori. Effectivement, son premier rival a beau être âgé de 37 ans et occuper le 95e rang mondial, mais il a de l’expérience et sait comment gagner; Seppi a déjà atteint le 18e rang de l’ATP. S’il triomphe, le joueur de la Belle Province aura à en découdre avec le Sud-Africain Kevin Anderson (97e) ou le Sud-Coréen Soonwoo Kwon (90e). Au troisième tour, un duel avec l’Italien Matteo Berrettini (9e) est envisageable.

Pour sa part, l’Ontarien Milos Raonic aura le Brésilien Thiago Monteiro (79e) comme premier opposant. La 17e tête de série se mesurera ensuite, s’il gagne, au vainqueur d’un duel tout américain entre Frances Tiafoe (73e) et Steve Johnson (86e). Le 12e favori, l’Espagnol Pablo Carreno Busta, pourrait être l’adversaire de Raonic en troisième ronde.

Un beau défi pour Fernandez

Du côté féminin, la Québécoise Leylah Annie Fernandez (69e) jouera sa première rencontre face à la Russe Anastasia Potapova, 78e au monde. En cas de victoire, elle se frottera possiblement à l’Américaine Madison Keys, 23e tête de série. Si elle se rend plus loin, Fernandez pourrait jouer son troisième match face à Victoria Azarenka, du Bélarus, qui est classée 15e favorite.

Quant à Bianca Andreescu, elle a rendez-vous avec la Slovène Tamara Zidansek (85e) à son match initial. La sixième favorite aura ensuite une joueuse issue des qualifications ou Madison Brengle (83e), des États-Unis, comme rivale si elle réussit son entrée en scène.