Une Hongkongaise bat le record féminin de vitesse d’ascension de l’Everest

L’alpiniste hongkongaise Tsang Yin-hung a battu le record mondial de la plus rapide ascension de l’Everest par une femme, avec un peu moins de 26 heures, ont annoncé jeudi les autorités népalaises.

Mme Tsang, 44 ans, a gravi la montagne la plus haute du monde (8 848,86 mètres) en 25H et 50 mn dimanche, a déclaré l’officier de liaison gouvernemental au camp de base de l’Everest,Gyanendra Shrestha.

« Elle a quitté le camp de base à 13H20 samedi et a atteint (le sommet) à 15H10 le lendemain », a précisé M. Shrestha à l’AFP.

Mme Tsang doit dorénavant se manifester auprès de représentants du Guinness World Records pour que son exploit soit officialisé, selon la même source.

Le gouvernement népalais délivre des certificats indiquant que les alpinistes ont atteint le sommet, mais ne certifie pas les records.

Mme Tsang et les organisateurs de son expédition, en route pour Katmandou, n’ont pu être joints pour un commentaire.

La femme la plus rapide à conquérir le toit du monde était jusque-là la Népalaise Phunjo Jhangmu Lama, en 39 heures et six minutes.

En 2017, Mme Tsang était déjà devenue la première Hongkongaise à atteindre le sommet de l’Everest. C’était alors sa troisième tentative d’escalade de cette montagne himalayenne.

Pour cette saison, le Népal a délivré un nombre record de 408 permis d’ascension, après l’annulation de la saison 2020 pour cause de pandémie.

Jusqu’à 350 personnes ont déjà atteint le sommet ce printemps, selon le ministère du Tourisme, alors même que le pays combat une flambée de contaminations à la COVID-19.

Mais au moins deux équipes d’alpinistes ont annoncé avoir annulé leur expédition parce que certains de leurs membres avaient été testés positifs à la COVID-19 au camp de base.

La météo nationale prévoit une détérioration des conditions dans la région.