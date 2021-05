Déconfinement: 10 superbes terrasses à redécouvrir dans la région de Québec

L’attente est terminée : les terrasses des restaurants rouvrent enfin aujourd’hui. Pour siroter un verre entre amis, savourer un repas gourmand en famille ou observer la foule urbaine, on serait fou de ne pas en profiter. Voici dix terrasses de la région à redécouvrir pour fêter les beaux jours et la liberté.

Charbon Steakhouse

Photo courtoisie

450, rue de la Gare du Palais

Ouverture le 3 juin

Les carnivores seront comblés, assis à cette terrasse d’un restaurant réputé pour ses grillades sur charbon de bois, avec vue sur la gare du Palais et à distance de marche du Vieux-Port. Si la viande rouge est à l’honneur, les amateurs de fruits de mer y trouveront aussi leur compte.

Café du Monde

Photo courtoisie

84, rue Dalhousie

Ouverture le 2 juin

Un incontournable lors d’une balade au Vieux-Port : les tables du Café du Monde vous permettent d’admirer le fleuve Saint-Laurent de très près depuis déjà une trentaine d’années. Que ce soit pour un déjeuner copieux, avec un mimosa en main, pour savourer de grands classiques de la cuisine française ou vous régaler d’une délicieuse crème brûlée, difficile de ne pas convoiter une place à cette terrasse animée.

Rôtisserie St-Hubert Grande Allée

Photo d'archives, Agence QMI

693, Grande Allée Est

Ouverture aujourd’hui

Pour observer la faune de la Grande Allée, le restaurant St-Hubert vous offre un emplacement de choix. Poulet BBQ, côtes levées ou guédille au homard : vous pouvez y déguster des mets réconfortants pour tous les goûts, attablés à sa terrasse extérieure qui donne directement sur une des artères les plus animées en ville.

Cosmos Lebourgneuf

Photo courtoisie

5700, boulevard des Galeries

Ouverture aujourd’hui

Pas envie de chercher du stationnement au centre-ville pour profiter d’un après-midi ensoleillé autour d’un bon repas ? Réservez une banquette sur la terrasse haute en couleur du Cosmos Lebourgneuf, avec ses uniques motifs de ruche d’abeille. Que vous ayez plus envie d’un bon plat de pâtes à l’italienne, d’une salade aux saveurs asiatiques ou d’une poutine d’ici, son menu cosmopolite vous propose plusieurs destinations culinaires.

Resto-Bar Le Commandant

Photo courtoisie

1688, route de l’Aéroport

Ouverture aujourd’hui

La pandémie a bousculé vos plans de voyage ? Si l’envie de prendre l’avion vous manque, il est peut-être temps de monter à bord de la terrasse de deux étages du Resto-Bar Le Commandant. Situé au Complexe Capitale Hélicoptère, l’endroit au décor éclaté et à l’ambiance festive vous offre un menu varié, qui saura plaire tant aux amateurs de pizza que de filet mignon.

Deux22

222, rue Saint-Joseph

Ouverture aujourd’hui

Si ce n’est pas déjà fait, la cour intérieure du Deux22 est l’un des lieux à découvrir dans le quartier Saint-Roch. Le concept bar-bouffe-boutique vous permettra de faire du magasinage et de savourer un burger, des quesadillas ou des nachos accompagnés, pourquoi pas, de téquila ! Un endroit discret, presque secret.

Chic Shack

15, rue du Fort

Ouverture aujourd’hui

La terrasse du Chic Shack est très populaire durant la période estivale. Apprécié pour ses burgers originaux et ses poutines réinventées, l’endroit offre des ingrédients locaux... du bison au homard. Une atmosphère détendue et conviviale. La vue sur le Château Frontenac ne risque pas de vous déplaire !

L’Oeuforie/Steak Frites et Cie

850, boulevard Pierre-Bertrand

Ouverture le 31 mai

Non, vous n’hallucinez pas, il s’agit bien d’un tapis de gazon rose qui a été installé sur la nouvelle terrasse de L’Oeuforie. Entre crêpes, omelettes ou assiettes brunch, vous aurez l’embarras du choix pour un déjeuner au soleil... à moins que vous y fassiez le détour pour un classique indémodable, le steak frites.

La Traite

5, place de la Rencontre, Wendake

Ouverture aujourd’hui

Si vous voulez prendre congé de la ville, voici un endroit tout indiqué pour une sortie palpitante. En pleine nature de Wendake, juste à côté de la rivière Akiawenrahk, le soir, la terrasse s’enflamme au son des tam-tams et des danses autochtones. La fine cuisine primée du restaurant vous comblera de bonheur, rien de moins.

Le Délice

146, route du Président-Kennedy

Ouverture le 1er juin

Sur la Rive-Sud, cette terrasse gigantesque et impressionnante est tout indiquée pour les fêtards. Avec ses soirées thématiques, c’est une visite qui deviendra assurément une habitude. Décor somptueux, menu accessible et ambiance festive. De plus, le célèbre rooftop vous offre une vue imprenable sur la ville de Québec.