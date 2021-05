2 millions $ pour une centaine de projets entre le Québec et la France

Le gouvernement du Québec a annoncé vendredi un investissement de plus de 2 millions $ pour soutenir la réalisation de 107 projets de coopération franco-québécois au cours des deux prochaines années.

Répartis dans 13 des 17 régions administratives de la province (Capitale-Nationale, Mauricie, Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Laval, Estrie, Outaouais, Montréal, Chaudières-Appalaches, Montérégie, Laurentides, Centre-du-Québec, Bas-Saint-Laurent), ces projets ont été sélectionnés dans le cadre du 68e appel à projets de la Commission permanente de coopération franco-québécoise (CPCFQ) et de la 11e programmation du Fonds franco-québécois de coopération décentralisée (FFQCD), toutes deux financées par les gouvernements du Québec et de la République française.

Cette année, une attention particulière a été accordée aux initiatives ayant un lien avec la gestion de la crise sanitaire de la COVID-19 et la reprise économique et sociale.

«Cette coopération bilatérale, qui constitue un élément essentiel de la relation directe et privilégiée entre le Québec et la France, est celle qui bénéficie des plus importants investissements du ministère des Relations internationales et de la Francophonie», a indiqué Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, et ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.

Dès aujourd’hui et jusqu’au printemps 2023, «les projets retenus contribueront à renforcer et à enrichir de façon durable et concrète les relations entre le Québec et la France dans des domaines variés tels que le développement économique et l'innovation, incluant l'innovation sociale, l'environnement et la mobilité durable, le numérique et l'intelligence artificielle, la langue française et la culture, l'éducation, la jeunesse et le sport ainsi que l'égalité entre les femmes et les hommes», peut-on lire dans un communiqué.

Chaque année, la CPCFQ permet la réalisation de plus d’une centaine de projets entre le Québec et la France.