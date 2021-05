3e lien: Catherine Dorion annonce une «mobilisation féroce» contre le mégaprojet

Catherine Dorion promet au gouvernement caquiste «une mobilisation féroce» contre le mégaprojet de tunnel Québec-Lévis.

Accompagnée de représentants de plusieurs conseils de quartiers et de groupes citoyens, la députée solidaire de Taschereau participait vendredi matin au «début des luttes» contre le projet qui a été confirmé par le gouvernement du Québec il y a une dizaine de jours. L’événement se déroulait à l’Îlot Fleurie, dans Saint-Roch, à l’endroit où une des sorties du futur tunnel doit normalement être aménagée.

«Ce projet ne se réalisera pas. Les citoyens vont gagner cette lutte. Le centre-ville en a fini de se faire enfumer et passer à travers le corps pour une lubie de la CAQ, a lancé Mme Dorion devant une trentaine de personnes. S’ils ne lâchent pas malgré l’avis des experts et des citoyens, vous allez voir une lutte citoyenne comme vous n’en avez pas vu depuis longtemps à Québec.»

Interrogé quant à l’appui du milieu des affaires au projet, la députée a dit comprendre «qu’il y en a qui veulent faire du cash en nous passant le tunnel dans le corps. Mais il y a du monde qui vit ici. On ne va pas revivre ce qui a été vécu ici dans les années 1960-1970. Le centre-ville de Québec a déjà joué dedans».

Écouter la science

Les conseils de quartier de Lairet, de Saint-Roch, de Saint-Sauveur, du Vieux-Limoilou, de Montcalm et de Maizerets étaient représentés à cet événement.

Dominique Sacy, du Comité des citoyens et citoyennes du quartier Saint-Sauveur, a lancé que «si dans les années 1970, on trouvait déjà que ces projets autoroutiers étaient passéistes, vous pouvez vous imaginer la position de notre organisme aujourd’hui».

De son côté, Chloé Proulx, porte-parole de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social, s’est adressée directement au premier ministre. «Le gouvernement de M. Legault demande sans cesse aux jeunes de respecter les mesures sanitaires et d’aller se faire vacciner, car la science le demande. Mais de l’autre côté, lorsqu’on parle de la protection de l’environnement et de la lutte aux changements climatiques, le gouvernement n’écoute pas la science», a-t-elle déploré.

D’après elle, «on doit cesser de soutenir des projets qui mènent à la dépendance à l’automobile solo, qui augmentent la production de GES (gaz à effet de serre) et qui encouragent des pratiques destructives telles que la destruction d’écosystèmes précieux».

