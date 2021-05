Agressions dans une garderie : un pédophile encourt une lourde peine de prison

Un homme de 25 ans qui a agressé sexuellement trois fillettes de deux ans dans une garderie de Trois-Rivières, au début de 2017, risque de passer les huit prochaines années à l’ombre.

Guillaume Dupont, qui travaillait dans la garderie en question, profitait des instants de solitude avec les enfants pour assouvir ses bas instincts, comme au moment de la sieste dans le sous-sol de la garderie ou encore lorsqu'il les accompagnait à la toilette.

Mais, malgré la nature et la gravité de ses gestes, le délinquant n’a «aucune idée» de la raison qui l’a poussé à agresser les fillettes, a-t-on appris, vendredi, lors des représentations sur sentence au palais de justice de Trois-Rivières.

«Au moment où vous faites les gestes avez-vous une érection, avez-vous du plaisir?» lui a demandé la procureure de la Couronne, Catherine Lacoursière. «Non», lui a répondu le délinquant. Celui-ci a affirmé qu’il vomissait chaque fois après avoir commis ses délits. Cela ne «fait aucun sens», a mentionné Me Lacoursière.

Comme peine, la Couronne a réclamé huit ans d’emprisonnement, contrairement à la défense, représentée par Me Pierre Spain, qui a demandé une peine d’incarcération de deux ans moins un jour.

Les motivations du criminel apparaissent nébuleuses, mais le rapport sexologique lu par Me Spain en cour apporte certains éléments de réponse. Guillaume Dupont y est décrit comme étant «solitaire, introverti, timide, [ayant] des difficultés dans ses relations interpersonnelles, des difficultés à s’intégrer auprès de ses pairs et [souffrant] d’isolement social».

Celui-ci a même avoué devant le tribunal n’avoir jamais eu de copine ni de relation sexuelle. Dans son témoignage, celui qui a agressé les fillettes à 10 ou 12 reprises a aussi dit qu’il ne se considère d’ailleurs pas comme un délinquant sexuel.

Risque de récidive et gravité des gestes

Le rapport sexologique de Dupont qualifie le risque de récidive de moyen, mais la Couronne a semblé s’en inquiéter à un degré plus important. «Moi, je trouve ça dangereux, je trouve ça dangereux! On a un jeune individu qui commet ce type d’acte et qui ne comprend pas ce qui est arrivé: c’est dangereux», a affirmé Me Lacoursière, ajoutant qu’on ne pouvait «clairement pas exclure le risque de récidive».

La procureure du ministère public a souligné des facteurs aggravants, notamment l’abus de confiance de la part de Dupont et le jeune âge des victimes. «Les gestes ont été commis dans une garderie», endroit où travaillait Guillaume Dupont et dont la tâche était de prendre soin des fillettes, a-t-elle dit. Aussi, «plus l’âge est bas, plus le crime est grave», a-t-elle lancé, précisant que «deux ans et demi [l’âge des victimes], là, on est pas mal dans le plus grave».

Au terme des représentations, la juge de la Cour du Québec, Dominique Slater, a ordonné la détention immédiate du délinquant. Dupont a donc quitté le palais de justice de Trois-Rivières, menottes aux poings. Il sera fixé sur son sort à la fin juin, moment où la juge prononcera la peine.