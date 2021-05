Aide médicale à mourir: le Collège des médecins souhaite harmoniser les lois fédérale et québécoise

Le Collège des médecins du Québec (CMQ) a réclamé l’harmonisation rapide des lois fédérale et québécoise concernant l’aide médicale à mourir, qui suscitent actuellement de nombreuses inquiétudes et de la confusion sur les plans déontologique et juridique.

L’ordre professionnel des médecins québécois a fait part de cette recommandation dans son mémoire présenté vendredi devant la commission spéciale sur l’évolution de la Loi concernant les soins de fin de vie (LCSSFV).

«Depuis l’adoption du projet de loi C-7, les Québécois ont moins d’accès à l’aide médicale à mourir que les autres citoyens du pays. Nous ne demanderons pas aux médecins québécois de laisser leurs patients dans des souffrances intolérables, qu’aucune médication ne soulage, le temps que les parlementaires passent à l’action», a expliqué par voie de communiqué le président du CMQ, Dr Mauril Gaudreault.

Les deux lois seraient ainsi discordantes sur certains points, notamment sur la question du consentement final pour obtenir l’aide médicale à mourir (AMM). Les patients québécois doivent notamment fournir un deuxième consentement éclairé au moment de la recevoir, alors que certains cas peuvent permettre d’y renoncer depuis l’adoption de la loi fédérale en mars dernier.

«Ces patients [québécois] endurent des souffrances jugées intolérables dans le seul but de demeurer aptes à fournir leur deuxième consentement en toute lucidité. Cette situation est inacceptable», a soutenu le CMQ dans son mémoire.

Le Collège des médecins s’est également prononcé en faveur de la formulation d’une demande d’aide médicale à mourir anticipée, «à un stade d’évolution précis et prédéterminé d’un trouble neurocognitif majeur», ainsi qu’à l’administration de l’AMM par des infirmières praticiennes spécialisées.

Un élargissement aux personnes souffrant de troubles mentaux

L’ordre professionnel des médecins québécois est par ailleurs enclin à élargir l’AMM aux personnes souffrant de certains troubles mentaux.

«Le CMQ est favorable à ce que certaines demandes soient accueillies, mais il est d’avis que des balises devraient être établies, comme celles citées dans son mémoire, afin d’éviter un glissement qui irait à l’encontre de l’esprit de la loi et conduirait vers l’administration de soins inappropriés», a-t-il été précisé.

Plus de 7000 aides médicales à mourir ont été administrées au Québec depuis l’adoption de la loi il y a plus de cinq ans, ce qui représente près de 3% des décès annuels dans la province.