Assouplissements: Ça va faire du bien!

La température ne sera pas des plus élevées aujourd’hui, mais cela ne refroidit en rien l’enthousiasme de certains restaurateurs qui mettent tout en œuvre pour offrir des terrasses protégées des éléments pour leur réouverture.

L’ouverture des terrasses précédera de trois jours celle des salles à manger des restaurants, fermées depuis l’application des mesures d’urgence, le 1er avril, dans les zones rouges.

Ce ne sera pas encore un retour à la normale, mais avec la levée du couvre-feu, elle apporte un vent d’optimisme à Québec.

« Nous sommes bien heureux. Nous avons fait une préouverture la fin de semaine dernière avec de la cuisine sur le pouce pour emporter. Nous allons nous entraîner encore un peu avant qu’il n’y ait un gros roulement », lance Claudine Fortin, directrice du Lapin Sauté, sur la rue du Petit-Champlain.

« La terrasse est couverte à 98 %. Elle est chauffée et est confortable à partir de 10 degrés. Nous allons aussi offrir des couvertures lavées en polar », ajoute-t-elle.

Le restaurant fait partie du Groupe Restos Plaisirs qui compte 12 enseignes, dont sept vont ouvrir dès aujourd’hui, incluant les cinq Cochon Dingue et le Jaja.

« Nous avons très hâte d’ouvrir. C’est pas mal complet pour vendredi [aujourd’hui] et samedi pour les places les plus chauffées qui sont offertes en réservation », raconte Fabio Monti, copropriétaire de L’Atelier et de l’Ophelia, deux restaurants adjacents sur la Grande Allée.

« Chaque année, c’est beaucoup de préparatifs, mais comme nous avions plus de temps, nous avons mis davantage d’efforts pour rendre nos terrasses le plus confortables et agréables possible, couvertes avec gouttières, chauffage, bien éclairées et avec un bon système de son », poursuit-il.

« C’est la lumière au bout du tunnel. Tout le monde est content », lance Olivier Giguère, copropriétaire de La Souche. La brasserie a pignon sur rue sur le chemin de la Canardière et à Stoneham-et-Tewkesbury.

« À Stoneham, nous avons environ la moitié de la terrasse qui est imperméable, explique Marion Desgagné, directrice de la restauration. C’est un peu moins à Limoilou, mais on continue à y travailler. Les gens qui font des toiles sont bien occupés. On voulait que les terrasses en étant chauffées et imperméables puissent augmenter notre capacité. C’était sans deviner qu’elles allaient ouvrir en premier. »

Dehors de préférence

« Pandémie ou pas, les gens l’été veulent aller sur la terrasse. On ne remplit pas l’intérieur souvent », renchérit M. Giguère.

Puisque La Souche avait bien préparé le coup, Mme Desgagné estime que les plus gros préparatifs ont été effectués en tenant compte des employés.

« Nous avons profité de la pandémie pour travailler notre structure afin que nos responsables soient davantage épaulés dans les moments les plus achalandés, relance M. Giguère. Nous allons y aller pas à pas en commençant avec les mêmes heures que nous avions pour les mets à emporter avant d’ouvrir d’autres plages horaires pour ne pas que notre personnel soit à bout après quelques semaines de service. »

« Trois jours de sprint »

Philippe Laroche, copropriétaire de La Cage Brasserie sportive Lebourgneuf, voit cette réouverture des terrasses comme « trois jours de sprint » pour bien se préparer en vue de la réouverture des salles à manger ; « pour être sûr que lundi on soit vraiment à 100 % ».

Les clients seront au rendez-vous pour les deux services du souper offerts. « On est complet demain, samedi et dimanche », indique le restaurateur, ajoutant qu’il est aussi possible de s’y rendre sans réservation entre 15 h et 17 h.

« Si le Canadien gagne ce soir, ça serait extraordinaire samedi. On ne pourra malheureusement pas accueillir plus de personnes, mais c’est surtout une question d’ambiance. On a installé des TV sur la terrasse, on a décoré pour que les gens vivent une belle expérience au soleil. »

-Avec Elsa Iskander

La soif de revoir ses amis

Il n’y a pas que les restaurateurs qui ont des démangeaisons à l’approche de la réouverture des terrasses, des clients aussi ne tiennent plus en place.

« Étant quelqu’un qui adore socialiser avec mes amis et qui est très épicurien, disons que c’est un gros morceau de ma vie. Ma conjointe et moi adorons découvrir de nouveaux endroits et encourager les plus petits restaurants qui ont un cachet spécial », explique Marc Ostreicher, qui ne manquera pas l’occasion d’en prendre une froide aujourd’hui à la brasserie La Fosse, de Donnacona.

Photo courtoisie

« Être présent durant la première journée c’est une belle façon de démontrer à ceux qui ont été impactés par les fermetures que nous sommes solidaires, surtout dans notre région. La pandémie nous aura permis d’être plus conscients de notre impact dans notre communauté. L’absence de relations humaines avec mes proches n’était pas négligeable. On est très heureux de se voir aujourd’hui ! Ça sent la fin », claironne Jean-Michel Gagnon, de Saint-Basile, qui visitera aussi La Fosse.

Le froid ne dérange pas

Ce n’est pas la température qui va freiner les ardeurs de Vicky Tanguay. Elle se rendra aujourd’hui à La Signature, sur la 3e Avenue à Québec.

« Habituellement je suis la personne qui boit sa première bière sur terrasse au mois de mars. C’est important pour moi d’être là la première journée, autant pour soutenir les restaurateurs que pour profiter enfin d’un bon souper. Et ça marque le début de la fin des restrictions. On va pouvoir vivre un peu », dit-elle.

Sur la Rive-Sud, Hubert Bergeron a vraiment hâte de retourner au pub La Fabrik de Saint-Apollinaire.

« Ça me manque, ça fait trop longtemps que je me suis assis là-bas pour profiter de l’ambiance. Ça va faire du bien de pouvoir sortir de la maison. Le personnel est vraiment accueillant et super drôle. Je me suis fait des amis, ça n’a pas été trop long. Pour la température, on s’habillera en long. Y’a bien des gens qui vont passer outre ça pour recommencer progressivement à vivre une vie normale », estime-t-il.