AstraZeneca sans rendez-vous: «Il y aura des doses pour tout le monde»

Après avoir annoncé jeudi la tenue de quatre journées de vaccination sans rendez-vous en deuxième dose AstraZeneca pour les gens vaccinés avant le 3 avril, le CIUSSS tient à rassurer les gens concernés : rien ne sert de courir, il y aura des doses pour tout le monde.

Le CIUSSS souhaite éviter la formation de longue file d’attente très tôt devant les centres de vaccination ciblés ce weekend. La vaccination s’adresse aux quelque 8500 personnes ayant reçu AstraZeneca avant le 3 avril et le CIUSSS a reçu vendredi 8500 doses.

«C’est important de le dire. On a des doses suffisantes pour répondre à tous ceux ayant reçu une première dose avant le 3 avril. Il n’y a pas de précipitation», insiste la directrice régionale de la vaccination, Patricia McKinnon.

Surtout que les gens faisant partie de ce groupe sont pour la plupart assez âgés et le CIUSSS veut éviter qu’ils se compliquent la vie.

«On a des gens de 65 ans et plus, plusieurs avaient même 70, 75 ans. Il n’est vraiment pas nécessaire de se présenter à 3h ou 4h du matin pour faire la file, ils vont pouvoir se présenter tout au long de l’une des quatre journées», soutient la gestionnaire.

Trois cliniques

Ces quatre journées seront samedi, dimanche, lundi et mardi. Les deux premières, de moins grande envergure, se tiendront à L’Ancienne-Lorette avec 280 doses disponibles quotidiennement. Les deux grands coups se donneront lundi et mardi, à ExpoCité et à l’Université Laval, qui auront respectivement 2000 et 1000 doses chaque journée.

«Donc, si ce n’est pas samedi ou dimanche, ça sera lundi ou mardi», rappelle Patricia McKinnon, insistant sur la disponibilité suffisante.

2000 doses seront aussi réservées pour les personnes ayant été vaccinées à la maison par les équipes de soutien à domicile du CIUSSS, toujours avant le 3 avril. Ces gens sont contactés directement par la direction de la vaccination.

Et pour les autres qui ont reçu AstraZeneca après le 3 avril, peut-on s’attendre au même genre de procédure? Parce qu’il en restera tout de même 41 000 après que l’on aura vacciné les 8500 prévus ce weekend.

«Oui tout à fait, assure Mme McKinnon. Quand le ministère nous enverra les prochaines doses d’AstraZeneca, on va être capable de refaire le même processus en sans rendez-vous pour ceux qui voudront se prévaloir de leur deuxième dose, toujours en respectant les 8 semaines d’intervalle.»