Autre bilan positif pour Québec

Il souffle un vent de liberté et d’optimisme en ce vendredi synonyme de fin de couvre-feu, d’ouverture des terrasses et de reprise des rassemblements, d’autant plus que le bilan quotidien demeure encourageant avec 58 cas au total dans la grande région de Québec.

Du côté de la Capitale-Nationale, on recense 25 nouveaux cas de Covid-19 au dernier bilan, une donnée stable quand on la compare avec la moyenne des sept derniers jours.

Un décès s’est toutefois malheureusement ajouté dans la région au cours des 24 dernières heures.

Du côté des hôpitaux, la situation demeure toujours au beau fixe, avec 30 patients toujours hospitalisés dans l’un des quatre centres désignés en fonction à Québec. De ce nombre, 6 personnes sont aux soins intensifs.

Portrait dans les hôpitaux de Québec au 27 mai 2021 (l’évolution en 24 heures)

CHUL

Hors soins intensifs : 1 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

Saint-François-d’Assise

Hors soins intensifs : 2 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

IUCPQ

Hors soins intensifs : 6 (-1)



Soins intensifs : 3 (+1)

Enfant-Jésus

Hors soins intensifs : 15 (-)



Soins intensifs : 3 (-)

Stable aussi sur la Rive-Sud

Le bilan demeure aussi stable du côté de Chaudière-Appalaches où on compte vendredi 33 nouvelles infections. Là encore, ce nombre demeure constant avec la moyenne de la dernière semaine.

La région n’enregistre aucun décès supplémentaire vendredi, mais on compte toutefois l’ajout d’un patient en hospitalisation du côté de Lévis.

Portrait dans les hôpitaux de Chaudière-Appalaches au 27 mai 2021 (l’évolution en 24 heures)

Hôtel-Dieu de Lévis

Hors soins intensifs : 13 (+1)



Soins intensifs : 7 (-)

Hôpital de Saint-Georges

Hors soins intensifs : 7 (-)



Soins intensifs : 0 (-)

