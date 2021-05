Boire à grandes gorgées

Eau plate, pétillante ou aromatisée, jus de fruits frais, limonade fraîchement pressée, thé glacé et sangria plein les pichets... Lorsque la chaleur se pointe, on boit à grandes gorgées.

Tout nature

Photo courtoisie, Bouclair

Ce pichet en verre vêtu de raphia mettra la touche finale à un décor de table tout naturel. Transparent, il s’égaie lorsque des tranches d’agrumes, des fines herbes fraîches et des petites baies y flottent. Placez-le bien en vue, il vous donnera soif !

► bouclair.com > 24,99 $

Sous le couvercle

Photo courtoisie, Linen Chest

Voilà un pichet en verre coiffé d’un couvercle qui ne risque pas de tomber lors du service, évitant ainsi le gâchis qu’une telle situation causerait. Fabriqué en verre, il peut contenir jusqu’à deux litres de votre boisson estivale préférée.

► linenchest.com > 14,95 $

Grande soif

Photo courtoisie, Tupperware

Avec son embout double évitant les dégâts et sa poignée robuste facilitant le transport, ce pichet rose en plastique de Tupperware réduit les risques d’accident lors de repas en plein air. De plus, sa capacité de trois litres permet d’étancher les plus grandes soifs ou de rassasier plusieurs personnes.

► fr.tupperware.ca > 39 $

En toute simplicité

Photo courtoisie, Zone

Un pichet (2 litres) de verre en toute simplicité, affichant fièrement son élégance, que l’on dépose sur la table à toute occasion et qui peut même accueillir parfois quelques fleurs fraîchement coupées. Un indispensable dans la cuisine !

► zonemaison.com > 30 $

Plein d’arômes

Photo courtoisie, Ares

Doté d’une étuveuse intégrée à son couvercle en acier inoxydable, ce pichet d’un litre en verre borosilicaté soufflé à la main est idéal pour créer une sangria, une eau aromatisée ou un punch aux fruits personnalisé. Le temps est venu de développer vos recettes maison !

► arescuisine.com > 39,99 $