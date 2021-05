Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent: vaccination des jeunes en milieu scolaire du 7 au 18 juin

Les régions de Chaudière-Appalaches et du Bas-Saint-Laurent vaccineront les jeunes de 12 à 17 ans en milieu scolaire lors des semaines du 7 et du 14 juin. On s’attend à une forte réponse de cette population névralgique dans la transmission du virus.

En Chaudière-Appalaches, les 12-17 ans comptent pour un total de 27 000 jeunes. Et de ce nombre, environ 9000 ont déjà été vaccinés ou ont pris rendez-vous de façon autonome par la plateforme ClicSanté, un très bon début.

«Plus de 34% qui ont déjà pris rendez-vous, on considère ça comme étant une très bonne réponse», se réjouit la directrice régionale de la vaccination, Marie-Ève Tanguay.

Capture d'écran Marie-Ève Tanguay

Dans les centres de services scolaires aussi on a bon espoir de voir les jeunes être au rendez-vous. Avant les annonces du ministère entourant les modalités de l’opération, les questions étaient nombreuses et le sujet faisait jaser.

«Les jeunes nomment qu’ils ont hâte d’être vaccinés. Leur motivation, c’est le retour à la normale. On s’attend vraiment à une belle réponse des élèves», estime Isabelle F. Gilbert, directrice adjointe du Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin.

Majoritairement dans les cliniques

Les détails pour la vaccination en milieu scolaire seront transmis aux parents sous peu, mais le CISSS de Chaudière-Appalaches transportera principalement les jeunes vers les centres de vaccination de masse. Des rares exceptions sont prévues en cas d’élèves avec des besoins spécifiques ou pour les écoles en milieux plus éloignés.

«Les sites de vaccination à haut volume permettent de vacciner un plus grand nombre de personnes dans un plus court laps de temps. C’est la façon qui est pour nous la plus facile», explique Mme Tanguay, ajoutant avoir tout de même du jongler avec plusieurs paramètres pour y arriver, notamment les menaces de grève.

«Les écoles qui étaient visées par une grève, même si on n’a pas la confirmation qu’elle se tiendrait, on ne les a pas planifiées ces journées-là [7-8-9 juin]. On a planifié par exemple des écoles privées. Donc pour l’instant il n’y a pas d’enjeu, ce qu’on a planifié devrait se tenir.»

Du transport scolaire se chargera des déplacements qui seront prévus selon un horaire bien précis. D’ici là, les parents devront inscrire leur enfant sur la plateforme ClicSanté selon le lien qui leur sera transmis par l’école..

«Ils vont compléter les informations sur le jeune pour que lorsqu’il arrive au centre de vaccination, ça puisse se dérouler rondement. Et ça permettra aussi d’avoir sa preuve de vaccination électronique», explique Marie-Ève Tanguay.

Plus de cliniques mobiles au Bas-Saint-Laurent



La formule sera quelque peu différente au Bas-Saint-Laurent alors que l’on déplacera plus d’équipes mobiles dans les écoles, principalement celles de plus grande taille au secondaire.

«Les écoles primaires avec du plus petit volume, on va être en mesure de planifier avec nos centres de service le déplacement vers les cliniques de vaccination», précise Murielle Therrien, directrice de la vaccination au Bas-Saint-Laurent.

On compte de ce côté 11 500 jeunes qui pourraient être vaccinés dans la tranche des 12-17 ans. La direction du CISSS régional indique être toujours à comptabiliser avec l’aide du milieu scolaire le nombre de jeunes qui souhaite recevoir une première dose.

