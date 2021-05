Congédiement du personnel politique: deux syndicats retirent leur confiance à un député bloquiste

Deux syndicats s’allient pour dénoncer le congédiement en bloc du personnel politique non syndiqué par un député bloquiste et lui retirent leur confiance.

Le député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, Maxime Blanchette-Joncas, a montré la porte d’un seul coup à quatre de ses cinq employés: Richard Daigle, Patrick Saint-Jacques, Nancy Gagné et même l’ex-directeur général du Bloc québécois, Grégoire Bérubé.

L’équipe du jeune député du bas du fleuve faisait pourtant l’envie de plusieurs autres élus souverainistes: elle comptait pas moins de 120 ans d’expérience politique cumulées. M. Bérubé est connu comme l'un des organisateurs les plus chevronnés du Québec.

Bris de confiance

Ce n’est pourtant pas la direction du Bloc Québécois, mais les ressources humaines de la Chambre de communes, qui ont géré le congédiement des quatre routiers de la politique sur la base d’un «bris de confiance» allégué par le député entré aux Communes en 2019. Celui-ci n’a fourni aucune justification publique pour expliquer la situation.

«Ma priorité, comme député de Rimouski-Neigette—Témiscouata—Les Basques, c’est de représenter les gens de ma circonscription au meilleur de mes capacités. Pour ce faire, j’ai pris la décision de me départir de certains membres de mon équipe, à qui je souhaite la meilleure des chances pour l’avenir», a-t-il déclaré simplement.

«Nul ne peut entacher la réputation de quatre professionnels reconnus dans leur milieu et parmi leurs pairs de pareille façon sans plus de transparence et en toute impunité», a grondé Yves-Aimé Boulay, conseiller régional à la FTQ.

«Rien ne nous permet de conclure que les quatre personnes limogées aient commis quelque malversation que ce soit», a renchéri la présidente du Conseil central CSN du Bas-Saint-Laurent, Nancy Legendre. «Congédier 80% du personnel, c’est intense et ça sonne un peu faux.»

Demande salariale

D’après les informations obtenues par Le Journal, le député se serait en fait départi de ses employés, car ils réclamaient une augmentation salariale annuelle de 10 000$ pour rattraper des concessions financières qu’ils avaient faites pour ménager les finances au début du mandat de M. Blanchette-Joncas.

Le député devra maintenant reconstruire son équipe, alors même qu’un vent d’élection souffle sur la colline parlementaire.

«Il a cherché à régler une demande financière en doublant les montants qui lui étaient demandés», souffle Grégoire Bérubé au Journal.

Coût politique

L’organisateur politique souligne que la réaction spontanée des syndicats risque d’avoir un coût politique important pour le jeune député quand viendra le temps de se faire réélire et qu’il aura besoin de tous les appuis possibles sur le terrain.

«Comment voulez-vous confier un dossier d’un travailleur en difficulté ou de quelque enjeu syndical que ce soit à un individu qui congédie radicalement son personnel. Le lien de confiance est irrémédiablement rompu», a dit M. Boulay.

«Ce député fait partie d'une formation progressiste. A-t-il vraiment intégré les positions qu'il défend quotidiennement à la Chambre des communes?», a ajouté Mme Legendre.