COVID-19: un déconfinement qui affectera votre portefeuille

Depuis les 14 derniers mois, la tentation n’a jamais été aussi grande pour dépenser et se gâter avec de petites sorties.

• À lire aussi: Déconfinement: même le froid ne les arrête pas

• À lire aussi: Le Québec n’est pas à l’abri d’une autre vague de COVID-19

• À lire aussi: [PHOTOS] Assouplissements: Ça va faire du bien!

«C’est sûr qu’il va avoir des gens qui vont perdre le contrôle, c’est sûr que quand on a été confiné pendant longtemps et là il y a un déconfinement il va avoir des gens qui vont se laisser aller», mentionne Paul Langevin, psychologue.

Ouverture des terrasses, fin du couvre-feu, permission d’accueillir des amis à l’extérieur de votre domicile, tous les ingrédients sont présents pour que certain Québécois se laissent piéger et succombent à la surconsommation.

«Il faut faire attention parce que le budget a souvent été pris pour d’autres choses et souvent ça les gens l’oublient», rappelle le psychologue.

«Un des six facteurs de stress pour tout le monde c’est l’argent... La première cause de chicane dans les couples c’est l’argent et il ne faut pas l’oublier», souligne Paul Langevin.

Prudence

Un des conseils du psychologue pour éviter de se retrouver dans une situation financière délicate, est de prendre son temps et de profiter du moment présent.

Il rappelle que le déconfinement ne fait pas le bonheur de tout le monde. Certains étaient moins anxieux en restant à la maison dans les derniers mois.

«On peut aussi prendre l’air, rester à l’extérieur, prendre de grandes respirations de grandes marches ça va aider pour l’anxiété et ne pas trop vous projeter dans le futur», conseille le psychologue aux gens un peu plus anxieux.