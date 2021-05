Ensemble: un retour collectif et lumineux sur 15 longs mois de pandémie

Après 15 mois de pandémie, Ensemble, la création présentée en ouverture de la 21e édition du Carrefour international de théâtre, offre une réflexion collective qui tombe à point.

Ensemble est une expérience participative qui se déploie à travers des témoignages de gens qui ont traversé, à leur façon, la pandémie.

Réunis dans la grande salle du Diamant, la centaine de spectateurs, casque d’écoute sur la tête et masque sur le visage, écoutent, ensemble et en distanciation, ces témoignages. Il n’y a pas de comédiens dans la salle. Il n’y a pas de décors.

On entend une comédienne qui ne pouvait plus jouer, une infirmière et une bénévole dans un CHSLD, une employée de supermarché, une travailleuse communautaire, une ambulancière, une athlète paralympique, une mère de famille et une résidente d’un établissement pour personnes âgées.

Fin lumineuse

Une série de questions sont posées au public, qui répond en levant la main. Qui a eu des pensées noires ? Qui s’est senti coupable de ne pas aller au front ? Qui lave encore son épicerie ? Qui a eu peur de manquer de papier de toilette ? Qui a triché lors des examens en ligne ?

C’est sérieux. C’est drôle. Et tout à coup, une voix demande si on a menti aux dernières questions. Peu de mains se sont levées. Les gens sont honnêtes.

Ensemble est un exercice intéressant au moment où on sort lentement de cette crise. La « pièce » permet, en 90 minutes, de faire un retour sur le positif et le négatif qui se sont dévoilés depuis le début de la pandémie.

Et la finale, inattendue, qui se vit ensemble, sans casque d’écoute, se déploie dans la beauté, l’espoir et la lumière. Il y a aura un après.

Ensemble est présenté à nouveau vendredi soir, à 19 h, et samedi, à 14 h et à 19 h.