Le Canada défait le Kazakhstan de peine et de misère

Andrew Mangiapane a une fois de plus fait sentir sa présence pour le Canada, qui a vaincu sans tambour ni trompette le Kazakhstan au compte de 4 à 2, vendredi à Riga, dans le cadre du Championnat du monde de hockey.

Le porte-couleurs des Flames de Calgary a obtenu un but et une aide à son deuxième match dans cette compétition. Mercredi, il a inscrit le filet qui faisait la différence pour procurer une première victoire aux Canadiens, face à la Norvège.

Ses compagnons de trio Adam Henrique (un but, deux aides) et Connor Brown (un but, une aide) ont également contribué à cette victoire. Cole Perfetti a inscrit le but gagnant avec un peu plus de 12 minutes à jouer en troisième période.

Une mauvaise tendance semble toutefois se dessiner pour les représentants de l’unifolié. Comme ce fut le cas mercredi, ils ont laissé filer une avance de deux buts face à un adversaire qui ne devrait normalement ne lui donner aucune misère.

Nikita Mikhailis a été l’étincelle des Kazakhs en touchant la cible deux fois. Darcy Kuemper a réalisé 26 arrêts, tandis qu’Andrei Shutov a été ciblé à 35 reprises.

Le Canada demeure malgré tout au sixième rang dans le groupe B en vertu d’une fiche de 2-3, étant notamment devancé par l’Allemagne, le Kazakhstan et la Lettonie. La troupe de Gerard Gallant reprendra l’action dimanche, contre l’Italie.