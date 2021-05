Le Journal devant la Cour suprême pour le droit du public à l'info

OTTAWA | La Cour suprême rendra aujourd’hui un jugement dans l’affaire qui oppose Le Journal au CIUSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal et à un ancien cadre de l’hôpital St-Mary’s, que l’institution soupçonnait d’avoir détourné près d’un demi-million $.

La Cour déterminera aujourd'hui si notre Bureau d'enquête peut finalement obtenir tous les documents déposés en cour par l'hôpital dans le cadre de sa poursuite contre l'ex-dirigeant Magdi Kamel, afin d'informer le public.

L’affaire remonte à octobre 2016 quand l’Hôpital St-Mary’s obtient la saisie de la luxueuse maison de M.Kamel, à Kirkland, avant même qu’un jugement soit rendu. Dans les semaines suivantes, l’homme s’est vu saisir plusieurs autres biens.

M.Kamel était soupçonné de s’être graissé la patte aux frais des contribuables en se faisant rembourser frauduleusement plus de 410 000 $, entre autres pour acheter des appareils électroniques et des chèques-cadeaux dans des magasins et des restaurants.

Avant sa démission en février 2016, il était responsable de l’octroi de contrats de rénovations et d’achats de l’hôpital. Il siégeait aussi au comité de vérification des finances de l’hôpital, qui approuvait entre autres le budget annuel de l’établissement.

Sachant que l’affaire impliquait de l’argent public, notre Bureau d’enquête a tenté d’en savoir plus en réclamant le dossier de cour, y compris les pièces mises sous scellés.

Mais le CIUSS s’est opposé à notre requête et a abandonné sa poursuite contre M.Kamel sans explications après la conclusion d’une entente hors cour en toute confidentialité, au printemps 2017.

En mai 2017, le CIUSS a déclaré avoir «finalisé une enquête interne diligente, réalisée de sa propre initiative». Il a assuré avoir fait preuve «en tout temps», «de transparence, de probité et de diligence».