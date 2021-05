Le meilleur marqueur de la LHJMQ s'entend avec le Rocket

Le meilleur pointeur de la dernière saison dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, Cédric Desruisseaux, amorcera une carrière professionnelle dans l’organisation du Canadien de Montréal.

• À lire aussi: Canadien : date butoir à venir pour certains espoirs

• À lire aussi: «Il y a encore du travail à faire» -Cole Caufield

L’ailier droit de 21 ans a en effet accepté un contrat de la Ligue américaine d’une saison avec le Rocket de Laval, vendredi.

Jamais repêché, le petit attaquant de 5 pi 8 po a véritablement éclos cette saison au point de vue offensif, amassant 42 buts et 78 points en 40 parties avec les Islanders de Charlottetown. Son différentiel de +46 était également le meilleur de la campagne.

Il a ensuite aidé le club des Maritimes à se rendre en demi-finale de la Coupe du Président en vertu d’une récolte de cinq buts et neuf points en huit parties.

Ayant également porté les couleurs des Tigres de Victoriaville et des Voltigeurs de Drummondville, Desruisseaux a totalisé 100 buts et 201 points en 229 matchs dans la LHJMQ. Avant cette année, il n’avait jamais obtenu plus de 46 points en une saison.