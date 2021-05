Le SPVQ sollicite l’aide de la population pour la disparition d’une homme de 19 ans

Le Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) demande l’aide de la population pour retrouver Anthony Boucher, 19 ans, de Québec, dont la famille craint pour sa sécurité et sa vie.

Le jeune homme a été vu pour la dernière fois à son domicile du secteur Saint-Émile ce matin vers 3 heures. Il se déplacerait à pied et pourrait utiliser le transport en commun, indique le SPVQ.

Il mesure 5’9’’ (1,78 m) et pèse 123 lb (56 kg), a des cheveux bruns courts, les yeux bruns et des lunettes de vue, ainsi qu’une petite cicatrice entre les yeux. Il pourrait porter un manteau en nylon noir de marque «The North Face» et des espadrilles noires de pointure 8.

Les citoyens sont invités à appeler directement au 911 s’ils l’aperçoivent. Pour transmettre une information qui sera traitée de manière confidentielle, on peut appeler au 418 641-AGIR (2447) ou bien composer le 1 888 641-AGIR pour les gens à l’extérieur de la ville de Québec.