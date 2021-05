Vérificateur général: Le PQ réclame une enquête sur la vente de North American Lithium

Le Parti québécois (PQ) demande le déclenchement d’une enquête formelle du bureau du Vérificateur général du Québec dans le dossier litigieux de la vente de la mine North American Lithium à des intérêts étrangers.

• À lire aussi: North American Lithium: des investisseurs québécois en cour pour empêcher la cession d’une mine

Dans un message diffusé sur Twitter, la députée péquiste et critique en matière d’économie Méganne Perry Melançon a réclamé que la vérificatrice générale, Guylaine Leclerc, déclenche une enquête sur le sujet. « Ce qui est avancé est grave et contredit des affirmations du ministre Fitzgibbon et du PDG d’Investissement Québec lors de l’étude des crédits, a déclaré la députée par gazouillis. La lumière doit être faite sur un processus douteux qui a exclu les candidats québécois. Je demande une enquête du bureau du Vérificateur général du Québec. »

Recours aux tribunaux

La veille, Québec annonçait par communiqué avoir conclu une entente avec l’australienne Sayona Mining pour l’acquisition des actifs de cette mine abitibienne, sous la protection des tribunaux depuis 2019. La proposition de Sayona a été favorisée à celles d’au moins quatre autres sociétés minières, dont deux sociétés québécoises.

Dans une mise en demeure acheminée au premier ministre François Legault jeudi, les minières Central America Nickel et SRG Mining de Montréal ont conjointement réclamé l’arrêt complet des procédures de liquidation de la mine, évoquant une série d’« irrégularités sérieuses ».

Le ministre de l’Économie, Investissement Québec et Raymond Chabot Grant Thornton sont aussi mis en cause dans cette affaire qui risque de se retrouver devant les tribunaux.

Des questions sans réponse

« Pourquoi avoir rejeté les offres du Québec ? Quelle garantie avons-nous que la 2e transformation se fera vraiment ici ? demande la députée. Après l’expérience de Nemaska Lithium, je comprends mal qu’on ait pu encore l’échapper à ce point. C’est grave. Pour voir clair, ça nous prend l’impartialité de la vérificatrice générale. »

En entrevue, son vis-à-vis libéral, Monsef Derraji, en a rajouté en adressant ses questions directement au premier ministre.

« Comment des repreneurs québécois ayant offert le double de Sayona ont pu se faire dire non ? Qu’est-il advenu du nationalisme économique caquiste ? M. Fitzgibbon serait-il devenu un vendeur à rabais de nos minerais critiques ? »

Hier, le bureau du Vérificateur général ne pouvait confirmer s’il entend déclencher une enquête sur la question. L’organisation demeure libre de « mener ou non un audit sur un sujet spécifique », a indiqué sa porte-parole, ajoutant que le Vérificateur prenait « toutefois connaissance des informations disponibles dans ce dossier ».